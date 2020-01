Ciudadanos abre la puerta a romper el gobierno en Santander si el PP sigue "incumpliendo" el pacto

El gobierno PP-Ciudadanos en Santander vive sus horas más bajas. La relación entre ambos socios es tan tirante que la supervivencia del bipartito, que gobierna en minoría con el necesario apoyo externo de Vox, parece pender de un hilo. Tanto es así que los naranjas han dejado abiertas las puertas de una posible ruptura de la coalición si el PP sigue "incumpliendo" el pacto sellado en junio.

"Siete meses después de la firma del acuerdo, algunos de esos puntos, que son de cumplimiento inmediato, no se están llevando a cabo", ha denunciado este martes Javier Ceruti, portavoz municipal de Cs, en la rueda de prensa de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local. Con todo, el edil naranja no ha puesto plazos a su socio, pero sí ha afirmado que se abordará este asunto en la reunión de seguimiento del pacto con la alcaldesa, Gema Igual (PP), que se celebrará la semana que viene.

"Tenemos que reflexionar sobre cuál es la salud de ese pacto", ha subrayado, poniendo de relieve que "si hay un incumplimiento podremos explorar todas las vías". No obstante, a pesar de que Ceruti ha planteado esa posibilidad, no ha querido hablar de ruptura de manera explícita porque si lo hace, en sus propias palabras, le llamarán "chantajista", algo que, según ha dicho, "lo han hecho ya repetidas veces".

Así todo, ha dejado claro su descontento con el PP. "Me sorprenden determinadas declaraciones que me hacen pensar que no estamos comunicando bien cuál es la situación real en el Ayuntamiento", ha señalado. Y es que el portavoz naranja ha hecho hincapié en que "no es un gobierno bicéfalo, como han alentado algunos intencionadamente", puesto que Ciudadanos "no interviene en todas las tomas de postura".

"Somos meros espectadores de la actuación del PP en la gestión de sus áreas de gobierno", ha enfatizado, señalando que eso le parece "razonable", siempre y cuando, según ha dicho, no hablen de "equipo de gobierno" cuando "no les apetezca asumir determinadas responsabilidades". "Las delegan en nosotros", critica.

"Hay determinados asuntos en los que se entrometen continuamente y nos nos permiten avanzar y, sin embargo, en lo que no intervenimos y no les gusta nos echan el Sambenito", ha remarcado, manifestando abiertamente que se sienten "molestos" porque están "permanentemente bloqueados" por los populares.

Y es que la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho estallar a Ceruti ha sido el anuncio de sacar a licitación a una empresa privada el alquiler de la plaza de toros para la Feria de Santiago, puesto que, en sus propias palabras, "no estaba dentro de las exigencias" de su partido, como ha manifestado la regidora. "Me han sorprendido las declaraciones de la alcaldesa", ha asegurado sobre ello.

Tal y como ha relatado el edil naranja, Ciudadanos ha recibido "hace dos días el pliego para la licitación", lo que ha supuesto "su única vinculación" con la decisión adoptada por el PP. Asimismo, ha manifestado que han detectado "cosas" que no les han gustado, como por ejemplo que "se imponga a la concesionaria que reserve 325 abonos para repartir".

"Como la alcaldesa quiera, entendemos, lo cual, evidentemente, dificulta la contratación y empeora las condiciones para las empresas que opten a organizar la feria", ha argumentado, detallando que "esos 325 abonos pueden suponer un coste entre 50.000 y 70.000 euros". "Nuestra postura sobre los toros es conocida: quien quiera toros, que se los pague", ha recalcado, afirmando que en el partido naranja hay personas aficionadas a los toros y otras no.

La de la plaza de toros se suma a otras polémicas medidas impulsadas por el Ayuntamiento sobre las que el PP, a juicio de Ceruti, vierte la responsabilidad a su partido, como en el caso del reciente 'arboricidio' llevado a cabo en la Plaza de Italia. El trato a los árboles ha sido "enormemente discutible", ha dicho Ceruti, asegurando que no se les consultó al respecto. "Nosotros no hubiéramos actuado de la manera en que se ha hecho", ha reconocido.

"Postura desleal"

Pero sin duda, la controversia que lleva meses en la palestra y que más ampollas levanta en Ciudadanos es la del carril-bus del Paseo Pereda. La alcaldesa lleva tiempo dando largas a su supresión, una iniciativa incluida en el acuerdo con los naranjas. "Llevamos negociando siete meses y nos han tirado con todo", ha expresado Ceruti.

Tras recordar que Cs pidió originalmente la supresión total del carril, el concejal naranja ha vuelto a poner el foco en César Díaz (PP), responsable de Movilidad, para ejecutar la iniciativa. "No podemos seguir mirando al atasco como las vacas miran al tren, hay que tomar medidas porque el Ayuntamiento cobra impuestos de los ciudadanos para resolver sus problemas", ha argumentado, denunciando además que los populares no les están facilitando "toda la información que estaba disponible para proponer soluciones intermedias".

Y es que, según Ceruti, el PP ha tardado "seis meses largos" en informarles que desde 2012 un grupo de investigación de la Universidad de Cantabria (UC) está monitorizando el tráfico en esa zona del Paseo de Pereda, un dato que es "relevante" y que podría permitir "proponer soluciones intermedias" en lugar de la eliminación total del carril en esa zona.

Así pues, Ciudadanos ha pedido ya esa información a la UC y durante "dos o tres semanas" analizará todos los datos para después adoptar una decisión, para la que se ha mostrado partidario de hacer la prueba de abrir el carril al tráfico general y ver cómo funciona antes de tomarla.

En definitiva, Ceruti ha reconocido que en Ciudadanos hay "un cierto malestar" con el PP, porque "está manteniendo una postura desleal". "O somos muy leales y estamos todos estupendos y nos queremos mucho, o somos todos libres de exponer nuestras molestias como lo estamos haciendo ahora", ha concluido.

Ceruti, que ha manifestado en reiteradas ocasiones que el acuerdo de gobierno con el PP estuvo impuesto desde Madrid, tendría actualmente la posibilidad de explorar la alternativa que no le permitieron en junio después de que este fin de semana el partido a nivel nacional haya levantado el veto al PSOE.