Unión De Estudiantes de Cantabria se opone a la reapertura de los centros escolares el 25 de mayo

La Unión de Estudiantes de Cantabria se opone "frontalmente" a la posible reapertura de los centros escolares el 25 de mayo, una medida que considera "totalmente irresponsable".

En un comunicado, la organización rechaza la medida que baraja el Ministerio de Educación de que los centros reabran a partir de la fase 2 de desescalada, puesto que "todavía no se habrá conseguido la cura, para poder afirmar que la situación está totalmente controlada".

Para la agrupación de alumnos, se trata de una postura "totalmente desmesurada", porque, según dice, "ya se habían dado unas órdenes y unos criterios para mantener y finalizar el curso académico de manera telemática, por tanto el colectivo educativo cree que esto es un bandazo" que "solo va a contribuir a que haya más incertidumbre".

A su juicio, es "completamente innecesario" reabrir, ya que la celebración de la EBAU "va a ser un gran esfuerzo, pero no quedaba otra alternativa", puesto que los resultados fruto de la Selectividad no permitían su celebración de manera online, "ya que no había una infraestructura, ni un plan previsto", pero "esta situación no es extensible al resto de niveles educativos", añade.

Por tanto, desde Unión de Estudiantes se pide al Gobierno de Cantabria que "se una a la oposición a esta medida y se haga entrar en razón al Ministerio" de que la mejor medida es acabar el curso de forma no presencial y empezar a trabajar de cara a septiembre, "con todos los escenarios encima de la mesa".