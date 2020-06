Fernando Jáuregui publica 'La ruptura': "Cada día asistimos a más tics autoritarios"

"La sociedad de ahora está igual de preparada y dispuesta que la de la Transición, pero nadie está contando con la sociedad civil. Cada día asistimos a más tics autoritarios de nuestros representantes y cada vez parece que tenemos menos que decir: es importante levantar cabeza y gritar lo que uno quiere", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor.

En su repaso a estos años para desembocar en esta situación, Jáuregui identifica "tres rupturas de consecuencias imprevisibles" para el futuro de España. "Para quien ha vivido toda la vida en ese espíritu del 78, esto está siendo muy complicado. Soy de una generación que se siente anodada y nos hemos quedado anclados en el roscón de Reyes", ha indicado.

Precisamente, Jáuregui señala esa fecha del 7 de enero como una de las rupturas de las que habla, con la investidura de Pedro Sánchez, que trajo a su vez el primer Gobierno de coalición en España --junto a Podemos--. Otra ruptura sería la del pasado 15 de marzo, cuando se conoció que el Rey Felipe VI se desvinculaba de los actos de los actos de su padre, el Rey emérito Juan Carlos. Y la tercera sería la llegada del coronavirus.

Uno de estos motivos rupturistas en el que se detiene Jáuregui es en las actuaciones del anterior monarca. El autor recuerda cómo en 1995 ya se planteó una posible abdicación del Rey porque "ya había irregularidades económicas", si bien no ocurrió y el periodista cree que fue un error mediático "no haber denunciado más". "El Rey ya tenía una trayectoria muy cuestionable", ha apuntado.

No obstante, confía en que esas actuaciones del anterior Jefe del Estado no supongan un descrédito --e incluso un cuestionamiento-- de la Corona. "Espero que esta ruptura se equilibre un poco y los elementos más disonantes salgan para que lleguen pactos transversales. Al Rey hay que fortalecerle un poco en la Constitución, porque muchos artículos le dejan desamparado. Ahora no es momento para saltar a una República", ha afirmado.

En general, Jáuregui recela de este momento porque las rupturas "tienen que ser previstas, pactadas y prudentes". A la situación política actual se le vienen sumando en los últimos años otras que complican el día a día y que también están reflejadas en el libro de Jáuregui.

Por ejemplo, Cataluña, donde "no se han encajado bien las piezas ni se han entendido las posibilidades de este Estado". "En 2014 (con la llegada de nuevas fuerzas políticas) se tenía que haber aprovechado para hacer otra Transición, unos Pactos de La Moncloa y una reforma constitucional. E incluso hacer un referéndum en Cataluña, que en ese momento se habría ganado", ha explicado.

EL 'PEDROCHISMO'

También hace un alto en el camino en el libro para hablar de la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos. "Pedro Sánchez tiene a su lado a un genio de la imagen y sabe salir muy bien a anunciar medidas importantes", ha señalado, para luego alertar de que a día de hoy se está produciendo esa misma estrategia de comunicación durante la pandemia de coronavirus. "Los ministros han copado los medios y parece que cuanto menos control parlamentario haya, mejor", ha lamentado.

Jaúregui concluye con una alusión al 'Pedrochismo', ese momento en que asegura que "confluyen el 'pedrismo' de Sánchez y el 'pedroche' de Cristina (la presentadora de televisión)". "Estamos aquí en las risas todo el día y España es un país de gente guapa, pero el problema es que a los feos a veces nos están olvidando", ha ironizado.