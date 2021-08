Unos 300 ganaderos protestan por precios de la leche "bajo mínimos" que "arruinan" al sector

Unos 300 ganaderos cántabros se han concentrado este lunes frente a la tienda Makro de Maliaño (Camargo) para denunciar que los precios de la leche están en la actualidad "bajo mínimos" y no cubren los costes de producción, que se han incrementado, como el pienso y la electricidad.

Los manifestantes han sostenido pancartas que decían '¡Con la leche al cuello! Por unos precios de la leche por encima de los costes de producción', 'Solidaridad' y 'Estáis arruinando nuestro futuro'; y han acompañado la concentración con cajas de leche.

Se trata de una protesta convocada a nivel nacional, que ha sido apoyada por las organizaciones agrarias de Cantabria UGAM-COAG, ASAJA, UPA Y AIGAS, para instar al Gobierno a que revise, a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), todos los contratos de compraventa de leche entre ganaderos e industria.

Las organizaciones han señalado que actualmente el coste de producción medio de un litro de leche se sitúa en 36 céntimos, según datos del Ministerio de Agricultura, y sin embargo el precio medio pagado ronda los 32 céntimos.

El portavoz, Gaspar Anabitarte, ha insistido en que "la ley hay que cumplirla" y ha explicado que la norma ya incluye que el ganadero tiene que cobrar por encima de su coste de producción y que no se puede destruir valor en la cadena para poder alcanzar un precio de la leche "digno".

En concreto, ha apuntado que hasta hace menos de un mes AICA había multado a un total de 38 empresas porque los contratos no cubren los costes de producción, cuyos nombres se harán públicos en octubre. No obstante, ha afirmado que "no hay empresas dentro de la ley en estos momentos en España".

"Esto es fundamental porque nos demuestra voluntad política para hacer cumplir la ley y que hay que colocar a todo el sector dentro de la ley", ha valorado.

Asimismo, Anabitarte ha reconocido que está habiendo "movimientos" dentro de la industria, que ha empezado a anunciar "pequeñitas" subidas de precios, pero que "no son suficientes ni de lejos". "La leche en España tiene que valer más de 36 céntimos al ganaderos", ha subrayado.

Finalmente, ha recordado que en Cantabria quedan 1.012 explotaciones de leche y "tristemente" este año se va a empezar a hablar de "cientos" de ganaderías de leche, en vez de "miles" como hasta ahora. "Desaparecen muy rápido", ha lamentado.

En este sentido, ha advertido que en estos momentos ningún joven se "arrima" al sector, solo algún hijo de algún ganadero que tiene la explotación "razonablemente montada", pero casi son ya "testimoniales".

"Nadie está dispuesto a empeñar su vida en una situación como la que tenemos ahora y la que llevamos arrastrando hace mucho tiempo", ha sentenciado.

A la manifestación ha asistido el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y representantes de otros partidos políticos.