Alfonso Guerra apoya el indulto a Griñán: “En ese documento estará mi firma”

El exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra firmará el escrito de apoyo al indulto del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por el 'caso de los ERE'. “En ese documento estará mi firma”, ha dicho.

Así lo ha confirmado este miércoles en Santander, a preguntas de los periodistas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha aclarado que el documento que firmará no es la propia solicitud de indulto, que la presentará la familia de Griñán, sino un escrito de apoyo a dicha petición.

“Un grupo de amigos ha pensado que estaría bueno hacer un listado de personas que apoya eso --no solicitan el indulto, lo apoyan-- y yo he dado mi conformidad a que esté, con lo cual ya la opinión bien clara. En ese documento estará mi firma”, ha afirmado al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre la posibilidad de indulto a Griñán. Guerra ha insistido en que, pese a los “ríos de tinta” que ya han corrido en relación a ese indulto, éste no ha sido solicitado aún.

Con su apoyo, el histórico socialista se une a otros miembros del PSOE que también respaldan esa solicitud de indulto, como los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y también la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.