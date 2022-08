Alfonso Guerra cree que España tendrá que aumentar el gasto militar aunque haya “una izquierda boba que lo repudie”

El exvicepresidente español Alfonso Guerra cree que España tendrá que asumir un aumento de gasto militar aunque “haya una izquierda boba” que “repudie las intervenciones de EEUU”. Además, considera que lo más destacable del papel que está jugando Occidente en la guerra de Ucrania es la acogida que ha dispensado a “10 millones de refugiados”, mientras que la respuesta en otros ámbitos está condicionada por el armamento nuclear de Rusia.

Guerra está participando esta semana en un curso organizado por la UIMP en Santander sobre la actividad teatral de 'La Barraca'. La compañía teatral de García Lorca recaló en Santander, precisamente en el contexto de la UIMP, antes de la Guerra Civil. Guerra ha comparado la cultura española de la década de los años 30 con la del Quattrocenteo y Cinquecento florentinos.

Para el exvicepresidente socialista, Rusia tomó nota de la falta de reacción de Europa y Estados Unidos a la conquista de Crimea en 2014. La invasión de Ucrania ha conllevado una reacción, ha dicho, pero “no excesivamente fuerte”.

“Hubo un momento en que Rusia tomó Crimea y nadie dijo nada -ha declarado-. Ese fue un precedente muy malo y Rusia supo que podía tomar parte del antiguo imperio soviético sin que hubiera reacción. Aquí ha habido una reacción [por la guerra de Ucrania] no excesivamente fuerte porque todo el mundo es consciente de lo que puede generar con el armamento nuclear. Es difícil”.

En donde Occidente sí está dando la talla, en opinión del exvicepresidente, es en la acogida de refugiados.

“Occidente sí que está dando un ejemplo extraordinario en algún aspecto -han sido sus palabras-. Al finalizar la Guerra Civil española hubo casi un millón de exiliados españoles; en Siria, donde hubo una guerra de una crueldad terrible, abandonaron el país un millón y medio de sirios; de Ucrania han salido ya 10 millones de personas. Europa Occidental ha sabido asumir a 10 millones de refugiados sin grandes problemas. En esto Occidente ha hecho un papel extraordinario”.

“Izquierda boba”

Alfonso Guerra ha considerado que si Europa cree necesario incrementar el gasto militar, España no tendrá más remedio que asumirlo, pese a que haya una “izquierda boba” que repudie intervenciones militares como las de Estados Unidos, aunque luego reclame su presencia cuando la guerra hace acto de aparición en las proximidades.

“Si los países en Europa llegan a un acuerdo sobre gasto europeo será un compromiso que no se pueda eludir. En España hay una especie de antipatía por el papel que juega el ejército de Estados Unidos y hay una razón histórica -liberaron Italia y Francia del régimen nazi, pero no España-, aunque hay algunos a los que yo llamo de la 'izquierda boba' que dicen 'no' al ejército de Estados Unidos, pero que cuando hay una guerra aquí quieren 'que venga, que venga, que resuelva'”.

Hay algunos a los que yo llamo de la 'izquierda boba' que dicen 'no' al ejército de Estados Unidos, pero que cuando hay una guerra aquí quieren 'que venga, que venga, que resuelva' Alfonso Guerra — Exvicepresidente español

Quattrocento español

En el ámbito cultural y a propósito de su participación en el curso sobre 'La Barraca', Guerra ha dicho que un momento cultural como el que hubo en la España de los años 30 es irrepetible.

“En España ha habido un momento en los años 30 en que hubo una cantidad de intelectuales creativos -poetas, novelistas, pintores...- tan extraordinario que solo tuvo comparación con lo que ocurrió con el Quattrocento y el Cinquecento en Florencia, un lugar un pequeño en el que se concentraron grandes genios. Que se repita dos veces en el mismo país será difícil”, han sido sus palabras.