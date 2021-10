Cantabria ha pagado 3,1 millones por el fallido concurso eólico de 2009

El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, ha informado que el Gobierno de Cantabria ha pagado hasta el momento 3.163.000 euros por responsabilidades patrimoniales y ejecución de sentencias, correspondientes a las anualidades de 2018 y 2020, relacionadas con el concurso eólico de 2009, anulado por los tribunales.

Así lo ha avanzado Marcano este lunes en el Pleno, que ha sido cuestionado por el grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) sobre la cantidad económica a la que deben hacer frente las arcas regionales por las sentencias condenatorias contra la Administración pública para compensar a las empresas que habían participado en dicho concurso eólico.

El portavoz parlamentario de Cs, Félix Álvarez, ha lamentado que "doce años han pasado desde el nefasto plan eólico, más de una década en la que la energía eólica en Cantabria sigue siendo inexistente y, dada su falta de voluntad e incapacidad para planificar, se incide en el error", y ha afirmado que la comunidad "navega sin rumbo".

No obstante, a juicio del consejero, hasta ahora están "saliendo airosos" porque "lo único" que se ha abonado por este Gobierno y el anterior asciende a 3,1 millones de euros, lo que se corresponde con la "responsabilidad" y la "devolución de avales". En este sentido, ha indicado que las reclamaciones de alguna empresa superan los 100 millones de euros, lo que "sí sería un problemón si tendríamos que pagarlo".

Asimismo, ha señalado que "hay con seguridad una, tal vez dos, reclamaciones pendientes" y, además, el Ejecutivo autonómico ha recurrido cuando los servicios jurídicos se lo ha recomendado. Además, cree que "es posible" que saquen adelante el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria que desarrolla el Plan Nacional de Industria y Energía. En este sentido, el consejero ha trasladado que es un "firme creyente" en "la conciliación de las energías renovables y la vida saludable", así como en los jueces y sus sentencias.

Apuesta por la industria de componentes

Por otro lado, Marcano también ha sido interpelado por el PP sobre los criterios del Gobierno en relación a lo que está haciendo para que el Ministerio de Industria del Gobierno de España incluya al sector de componentes de automoción en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y permita que esta industria pueda desarrollar proyectos impulsores para el sector.

El diputado 'popular' Lorenzo Vidal de la Peña ha explicado que este PERTE sobre el vehículo eléctrico y conectado fue aprobado este verano dejando fuera de estos fondos a la industria de fabricación de componentes de la automoción. En este sentido, ha mostrado su "preocupación" por este asunto que afecta a unos 10.000 trabajadores indirectos y 8.000 directos, cuyo sector representa al 30 por ciento del Producto Industrial Bruto (PIB) de la comunidad.

Asimismo, ha advertido que este hecho supondrá que los proyectos impulsores en los que la industria de componentes de automoción tenía interés en la comunidad, con un volumen de inversión "en torno a los 4.500-5.000 millones", "no tenga la financiación que necesita para ser ejecutados".

Por su parte, Marcano ha reconocido que están "muy preocupados" por este asunto, que ha pasado de ser "esperanzador" a "un espectro que tiene muchísimas incertidumbres, muchísimas incógnitas y muchísimas dudas y que no se nos despejan". No obstante, ha defendido el trabajo realizado por el Gobierno autonómico "admite pocas dudas". "No hemos parado", ha aseverado el consejero, que ha reafirmado la apuesta del Ejecutivo cántabro por las empresas de componentes de automoción, pese al momento "complicado" por el que atraviesa el sector.

Protesta por el "trato" que reciben las diputadas

Al margen del tema, este debate también ha tenido otra polémica. Y es que durante este punto la diputada socialista Paz de la Cuesta ha pedido la palabra al presidente del Parlamento, Joaquín Gómez, para protestar por "el trato" que reciben las mujeres diputadas en la Cámara por parte "algunos comparecientes". En concreto, De la Cuesta ha criticado que el diputado 'popular' Vidal de La Peña nombrase 'señora Noelia' a la portavoz del grupo socialista, Noelia Cobo. "Somos ilustrísimas, diputadas, como cualquier diputado masculino", ha dicho.

'Invest in Cantabria'

Al margen de esta cuestión y en otro punto del orden del Pleno, Vidal de la Peña ha cuestionado a Marcano por los resultados de la página web 'Invest in Cantabria', dirigida a la captación de inversión extranjera en la comunidad y que está en cuatro idiomas. El consejero ha afirmado que la web ha recibido 3.041 visitas desde 36 países --las más mayoritarias procedentes del Reino Unido, España, Estados Unidos y Canadá-- y se han establecido 224 contactos y están planteándose "varios proyectos", uno con un multinacional "potente" de software; otro con una empresa nacional también de software, además de negociaciones aún abiertas con otras compañías.

En el Pleno, Vidal de la Peña y Marcano han vuelto a protagonizar un rifirrafe después de que el diputado popular y expresidente de la patronal cántabra haya vuelto a cuestionar la gestión y el conocimiento del regionalista en el ámbito de la industria, una materia de la que es responsable desde enero de este año y que hasta ese momento no había estado entre sus competencias.

"No es lo suyo", le ha dicho Vidal de la Peña a Marcano, que le ha replicado que ambos debaten "de igual a igual". "Mi discurso no es más pobre que el suyo. Usted no muestra conocer mejor el tejido industrial de Cantabria que yo porque he estudiado muchísimo, porque trabajo muchísimo y porque tengo muchos maestros y tengo un magnífico equipo", ha dicho el consejero, que ha asegurado que, de entre todas sus competencias, "la niña de sus ojos" y su "credo" es la industria.

También en este Pleno el PP ha cuestionado al Gobierno, en este caso al consejero de Obras Públicas, al también regionalista José Luis Gochicoa sobre las obras y el corte de tráfico del segundo puente de la carretera Vega de Villafufre-Esles, entrada al municipio de Saro. Gochicoa ha defendido la necesidad que había de cortar el tráfico rodado en este segundo puente, que cruza sobre el río Pisueña, que tiene un "cauce importante" y ha fijado para el próximo enero la puesta en funcionamiento de la nueva estructura metálica que se está construyendo. Frente a las críticas del PP por el periodo de cierre, el consejero ha asegurado que el Gobierno tratará de "agilizar" la actuación "lo máximo posible" pero ha recordado que inicialmente estaba previsto que fueran 9 y no 6 este plazo.