Ceruti reitera la "responsabilidad por omisión" del PP en contrato de basuras y la "voluntad de obstaculizar" de Igual

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha reiterado hoy la "responsabilidad por omisión" de su socio de Gobierno, el Grupo Popular, en el contrato de basuras, y ha insistido en la "voluntad de obstaculizar" de la alcaldesa, Gema Igual (PP), la posible convocatoria de una comisión de investigación que "aclare por qué se tardó cinco años en actuar" como se ha hecho ahora, es decir, en solicitar la resolución del contrato ante los incumplimientos que se han venido produciendo "desde el principio".

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa de acuerdos de la Junta de Gobierno local, en la que el también portavoz del equipo de Gobierno ha dado cuenta de la aprobación --anunciada ayer por el Ayuntamiento en nota de prensa-- de la propuesta para resolver el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, para desestimar las alegaciones presentadas por la empresa adjudicataria, Ascan Servicios Urbanos (ASU) Geaser y, para ratificar la persistencia de los incumplimientos del mismo, de acuerdo a los informes emitidos, que llevaron al inicio de este segundo procedimiento el pasado mes de junio.

La Junta de Gobierno también ha acordado solicitar el dictamen del Consejo de Estado con carácter previo a la resolución del contrato, suspendiéndose el cómputo del plazo hasta que dicho informe sea emitido.

Un informe que, según ha explicado hoy Ceruti, se ha presentado "con un mes de margen", y que espera que "no se vea afectado por las vacaciones del Consejo de Estado", de modo que se puedan seguir avanzando en el proceso, que probablemente la adjudicataria llevará a la vía judicial.

Pero el edil ha reiterado en varias ocasiones que "el problema" no viene de la tramitación actual --la resolución del contrato "probablemente" coincidirá con la resolución judicial, ha apuntado-- sino de "que no se empezara esto hace cinco años, cuando se constataron los graves incumplimientos del contrato, muchos de ellos persistentes".

"El problema no viene de la tramitación actual; viene de la no tramitación en su momento en circunstancias idénticas o muy similares" a las que ahora se denuncian para pedir la resolución, ha enfatizado.

De hecho, es uno de los argumentos de la concesionaria, que se extraña de que en cinco años "no se produjera ningún expediente si se estaban produciendo esos incumplimientos", ha explicado Ceruti.

Otra cuestión se refiere a la plataforma digital para el control del cumplimiento del contrato, que figuraba en las bases pero que "nunca funcionó".

"Esa es otra de las cuestiones que provoca estupor porque hubo una manifestación pública del presidente de la concesionaria diciendo que le sorprendía mucho que se dijera esto cuando la alcaldesa había presumido reiteradamente en foros públicos y cada vez que venía alguien a conocer la 'ciudad inteligente' de que había un sistema tecnológico de control del programa de basuras en funcionamiento. Es sorprendente que ocurriera eso porque nunca ha funcionado", ha asegurado.

Estos y otros incumplimientos --el concejal ha afirmado que la empresa llegó a hacer "una representación" ante las quejas, sacando a las calles máquinas que no funcionaban-- han "quedado en evidencia" en el informe de la Intervención General, que habla de ausencia de medios materiales y técnicos desde el principio del contrato, falta de personal y de mantenimiento de los parques de papeleras y contenedores.

El edil ha recordado que ya hubo "manifestaciones de descontento" sobre el funcionamiento del servicio en 2019, antes de los expedientes sancionadores, que se incoaron "después de las elecciones" locales, "cuando el PP ve que no va a tener una mayoría absoluta que le permita seguir gestionando de la misma manera, mirando para otro lado ante el incumplimiento del contrato por parte de la concesionaria".

Fue entonces cuando el PP presentó una serie de procedimientos sancionadores, "que si no hubiera un resultado electoral como el que hubo probablemente hubieran acabado durmiendo el sueño de los justos", pero que no ha sido así por Cs "no lo ha permitido", ha sostenido.

Ceruti ha matizado que en Ciudadanos no consideran "responsable para nada" a la actual concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo (PP), que "hereda un problema generado por la falta de asunción de obligaciones del equipo de Gobierno que le precedió", al que se suman otros como el de Parques y Jardines y Acualia. "Ella está gestionándolo con muy buena voluntad y con mucho trabajo; no tengo nada que decir de la actual concejala más que darle el pésame por lo que le cayó encima".

Pero ha subrayado que "hay una responsabilidad por omisión de la obligación de exigir el cumplimiento durante tantos años" y "una voluntad de obstaculizar" por parte de la Alcaldía la posible convocatoria de una comisión de investigación "que aclare por qué se ha producido esta diferencia de actuación con respecto a hace cinco años: ahora se ha hecho lo correcto, hace cinco años no se hizo".

En este sentido ha recordado que la comisión de investigación depende de que la alcaldesa lleve a Junta de Gobierno local la propuesta de modificación del Reglamento del Pleno aprobada por todos los partidos en comisión excepto el Popular.

A juicio de Ceruti, "los ciudadanos merecen saber por qué no se hizo, las circunstancias de falta de prestación del servicio, que van más allá de lo que aparece en el expediente", y por ello espera "una reacción inmediata" por parte de Alcaldía en el sentido de llevar a Junta de Gobierno lo que acordó la comisión.

El edil ha confiado en el informe favorable del Consejo de Estado para así poder avanzar en la resolución del contrato e iniciar la elaboración de otro "en el que se exija, esta vez sí, el cumplimiento de la empresa concesionaria". Y "quienes concurran sabrán que aquello de que presentarse en Santander e incumplir el contrato no generaba problemas, eso ya es historia; presentarse en Santander exige cumplir estrictamente o sino acabarán con un expediente de resolución", ha advertido.

"Estamos haciendo lo que debemos; debió hacerse cinco años antes porque el estado lamentable de suciedad de la ciudad era el mismo" que el actual, con ratas en barrios céntricos de la ciudad, ha remarcado.

"El incumplimiento ha perjudicado a la vida de los ciudadanos de Santander desde el primer momento y hay que poner una línea roja para que cualquiera que venga a licitar a Santander entienda que aquí se cumplen los contratos. Porque desgraciadamente la fama que tenía Santander era la contraria: se ganaba el concurso y se hacía poco menos que lo que se quería", ha remarcado.