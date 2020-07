Igual "aguantará" hasta final de mes a la espera de que el Consejo de Ministros garantice el agua a Santander

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha mostrado este jueves en el pleno municipal su hartazgo con el Gobierno central y se ha marcado de plazo hasta finales de mes a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe el minitrasvase de cinco hectómetros cúbicos del Ebro para garantizar este verano el suministro de agua a la capital.

La regidora ha saltado cuando, en un debate sin más complicaciones como el de la reforma normativa para el Plan de Choque, los socialistas han mentado los "palos en la rueda" metidos por Pablo Casado al Gobierno de Pedro Sánchez durante el estado de alarma.

Y es que el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha contrapuesto el apoyo del PSOE al plan de choque municipal con los "palos en la rueda" del PP nacional al estado de alarma y a los pactos para la reconstrucción, que la alcaldesa ha calificado de "salida de tono", pidiendo al socialista que "no replique en boca de otros" porque "le podemos tapar la boca".

Así, mientras Fernández ha censurado que el PP a nivel nacional, y su presidente, Pablo Casado, "han estado poniendo palos en la rueda" de la gestión de la emergencia en España, votando en contra del estado de alarma y "han tenido una actitud irresponsable", Igual le ha replicado los "palos en las ruedas" que ha encontrado Santander del Gobierno central en el relleno de las playas -donde ha advertido que el Ayuntamiento podría incurrir en una infracción si lo acomete-, el edificio Rema, la ordenación de los arenales o con el abastecimiento de agua.

"En pleno verano, cuando es imprescindible que tengamos agua, solo faltaba que a nivel nacional tengamos que salir diciendo que de 12 de la noche a 4 de la mañana hay que cortar el agua en Santander; solo faltaba", ha dicho la regidora.

"Podría decir que no aguanto más, que no puede ser; que estamos pendientes del agua, de la arena, de los carriles bici... Que nos dejen trabajar para nuestra ciudad y el resto de instituciones hacen lo que tienen que hacer. Todavía sigo confiando, y como se nos ha dicho que para fin de mes posiblemente vaya a Consejo de Ministros y tengamos agua, pues aguanto hasta fin de mes y tengo respeto institucional", ha manifestado Igual, que ha denunciado que mientras tanto se están atendiendo las necesidades de agua de Santander "no como tenían que atendernos".

Plan de choque y abstención de Vox

El Pleno se reunió este lunes para introducir cuatro modificaciones de otras tantas ordenanzas para que se aplique 1,6 millones en bonificaciones del Plan de Choque anticrisis. Las modificaciones se refieren a reducciones del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y de las tasas urbanísticas, con la bonificación de la tasa de basuras no domésticas y con la exención de la tasa por ocupación de vía pública para vendedores ambulantes y quioscos. Todos los grupos votaron a favor excepto Vox, que se abstuvo.

La medidas se enmarcan en el plan de choque 'Santander a punto', dotado con 25,2 millones de euros y que pretende enfrentar el impacto económico y social del Covid-19, y este contexto ha contado con el apoyo y la "altura de miras" de todos los grupos excepto Vox, cuyo concejal, Guillermo Pérez-Cosío, ha reconocido que "en el fondo" le "parecen bien" estas propuestas pero se ha abstenido de apoyarlas porque "no tienen la cobertura legal necesaria", ha argumentado.

El portavoz socialista ha censurado que las medidas aprobadas por el Ayuntamiento llegan tarde y son lineales cuando la crisis de la COVID no ha afectado a todos por igual. "Van a lo fácil, llegan tarde y no a los que más lo necesitan, pero por responsabilidad en estas circunstancias que requieren altura de miras y acuerdo político el PSOE ha votado a favor", ha explicado Fernández.

La alcaldesa ha replicado que las medidas protegen a "sectores estratégicos" y unas son lineales y otras no, después de recordar que son cuatro actuaciones dirigidas al sector empresarial de las 167 del plan de choque, "de las que nos sentimos orgullosos", por lo que ha pedido al socialista que "no haga demagogia". También ha respondido a sus dudas de cómo se van a financiar aludiendo al "colchón" de 60 millones de euros de remanente de tesorería.

Por su parte, el portavoz de Unidas por Santander, Miguel Saro, ha señalado que si bien las medidas recogidas en el plan de choque de Santander son "mejorables", esta formación las ha apoyado a diferencia de la "confrontación" que han protagonizado PP y Vox en el Parlamento nacional.

Mientras, el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, ha subrayado que su grupo ha optado por priorizar "lo que nos une y no cebarnos en lo que nos separa" porque los santanderinos necesitan "visibilizar la unidad de los políticos a través de medidas que generen esperanza", por lo que ha instado a poner en marcha cuanto antes el plan de choque.

Y el portavoz de Cs, Javier Ceruti, ha asegurado que no actuar ante la situación actual "sería irresponsable y más cuando tenemos informes técnicos favorables", además de sostener que la actividad económica es la base que sustenta la justicia social. "El fondo de apoyo social de las medidas es innegable", ha asegurado.

En concreto, la modificación de estas ordenanzas implica la reducción durante 2020 del 25 por ciento en la cuota del IAE en todas aquellas actividades que se hayan visto afectadas por la declaración del estado de alarma y con la reducción de las tasas urbanísticas en 2020 y 2021 de las licencias de obra, pasando con carácter general del 2% al 1,5 %, para fomentar la actividad económica y la generación de empleo ligada al sector de la construcción.

El tejido empresarial de la ciudad también podrá beneficiarse hasta final de año de la bonificación de la tasa de basuras no doméstica, con una reducción el 50% y del 25% en el tercer y cuarto trimestre, respectivamente. Medida que se suma al aplazamiento de pago del segundo trimestre aprobado con carácter excepcional y urgente el pasado 24 de marzo mediante un decreto de Alcaldía.

Además, se ha aprobado la exención de la tasa por ocupación de vía pública para vendedores ambulantes en mercados y quioscos durante el tercer y cuarto trimestre del año.

Con la modificación de estas ordenanzas, el Ayuntamiento dejará de recaudar 580.000, 300.000, 615.000 y 160.000 euros, respectivamente.