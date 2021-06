Industria y Cámara de Comercio se unen para mejorar la competitividad de las empresas cántabras

Sodercan aporta 55.500 euros para la cofinanciación de acciones a ejecutar por la institución cameral en cuatro ámbitos

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan), dependiente de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, y la Cámara de Comercio de Cantabria han suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo del programa de Alianzas Institucionales, que incluye diferentes tipos de acciones y servicios enfocados todos ellos a la mejora de la competitividad de las empresas de Cantabria.

El consejero de Industria y presidente de Sodercan, Javier López Marcano, y el presidente de la institución cameral, Modesto Piñeiro, han destacado que este convenio responde al "interés" de ambas entidades por fomentar acciones dirigidas a la formación de las empresas para adaptarse a la situación generada a raíz del coronavirus.

Además, con este acuerdo, se ofrecerá a las empresas asesoramiento en materia de protección intelectual e industrial y se busca fomentar su participación en la definición de una estrategia consolidada de los fondos europeos de recuperación así como la puesta en marcha de acciones específicas para el cumplimiento de la Agenda 2030 por parte de las empresas de Cantabria.

López Marcano y Piñeiro han señalado que la batería de acciones a desplegar en el marco del convenio de Alianzas Institucionales ayudará a reducir la incertidumbre que envuelve el panorama económico empresarial, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

"Nuestro deber es favorecer la competitividad y la innovación del tejido productivo de Cantabria y para ello, el empresariado de Cantabria debe tener acceso gratuito a la mejor formación, asesoramiento e información", ha señalado Piñeiro.

Por su parte, Marcano ha recordado que la Consejería y la entidad cameral también colaboran en el impulso de otros programas e iniciativas, como el PAEM (Programa de apoyo empresarial a la mujer), o el plan de internacionalización.

EL CONVENIO

El programa de Alianzas Institucionales de la Cámara, que Sodercan financia con 55.500 euros, cuenta con cuatro líneas de actuación: Alianzas para la industria, Alianzas para pymes, Next Generation UE y Alianzas para el futuro.

En estas líneas de acción se engloba el Programa de Propiedad y Calidad Industrial, acciones formativas e informativas en materia empresarial durante la pandemia del COVID-19, la puesta en marcha de mecanismos de apoyo al desarrollo de programas de Fondos de Recuperación Next Generation Europe para Cantabria, y acciones vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A través del Programa de Propiedad y Calidad Industrial, la Cámara y Sodercan ofrecen asesoramiento gratuito a personas físicas y jurídicas en materia de propiedad industrial, invenciones industriales (patentes y modelos de utilidad), diseños industriales y signos distintivos (marcas y nombres comerciales), procedimientos de registro de las diferentes formas de propiedad industrial y orientación sobre modelos de protección; en materia de Calidad industrial (normativa, homologaciones, proceso de certificación, etc.); y acciones de difusión de los citados servicios y organización de jornadas técnicas.

Por otro lado, el convenio contempla la organización de seminarios, webinars y podcast sobre ayudas y tramitaciones empresariales en el marco de la crisis Covid-19 (ERTES, actualizaciones legislativas, etc.); buenas prácticas y mejoras empresariales (marketing, recursos humanos, teletrabajo, ciberseguridad, etc.); y herramientas de comercio electrónico (e-commerce, marketing digital, redes sociales, etc.).

También en el marco de este convenio, la Cámara con el apoyo de Sodercan, desarrollará una labor consultiva y de información a las empresas, asociaciones empresariales y clústeres y otros actores sobre el posible uso de los fondos de recuperación Next Generation EU de cara a la elaboración de un único documento consolidado que aúne todas las propuestas recibidas para su presentación ante el Gobierno de Cantabria para su estudio.

Por último, el convenio incluye el desarrollo de acciones en materia de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este ámbito, la institución cameral ha propuesto a Sodercan el desarrollo de una memoria de actuación en materia de colaboraciones estratégicas público privadas para la implantación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en Cantabria, con la finalidad de poder codesarrollar acciones de trabajo a futuro que permitan su correcta implantación y seguimiento.

Esta memoria contendrá un análisis de la realidad actual en la implantación de la Agenda 2030 en Cantabria, colaboraciones estratégicas presentes y futuras colaboraciones nacionales e internacionales que permitan el codesarrollo de acciones estratégicas en la alineación de Cantabria con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la innovación social.

La Cámara ha programado diferentes acciones para las empresas de Cantabria, en las que participarán entre otros Mario Weitz, exconsejero del Fondo Monetario Internacional y consultor del Banco Mundial; Mar Cabra, periodista española más joven en obtener un Pulitzer con más de 40 premios internacionales o Arancha Martínez, premiada con el galardón a la mujer más innovadora de la UE en 2020.