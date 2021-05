El Pleno insta al Gobierno de Cantabria a llevar a los tribunales la inclusión del lobo en el LESPRE

Rechazada una iniciativa de Cs para incrementar los recursos económicos para la extinción de incendios forestales

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con el respaldo de todos los grupos, a excepción del PSOE, la petición del PP para instar al Gobierno regional a emprender acciones judiciales contra el propósito del Ministerio para la Transición Ecológica de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Esta cuestión ha vuelto a dividir a la hora de votar a los dos socios de Gobierno, esto es PRC y PSOE, y tampoco ha habido unidad de voto dentro del propio grupo socialista, ya que, mientras 6 de los 7 diputados del PSOE se han abstenido el diputado Javier García-Oliva ha votado en contra, algo que no es nuevo en relación con las iniciativas que tienen que ver con el conflicto del lobo.

El PSOE se ha abstenido ya que, a su juicio, no es ahora el momento de dar el paso a la vía judicial cuando la medida aún no se ha materializado, con lo que cree que la petición del PP está "fuera de tiempo" y de "lógica", según ha indicado su portavoz, Noelia Cobo.

A su juicio, cuando habrá que decidir si Cantabria acude a la vía judicial es si la propuesta de inclusión del lobo en el LESPRE se materializa. Sí ha avanzado que, "llegado el momento, los socialistas no romperán el consenso". "Estaremos al lado de nuestra tierra, actuando con firmeza en la defensa de los intereses de Cantabria y al lado del consejero (el regionalista Guillermo Blanco", ha asegurado.

Ha defendido que, en el tema del lobo, es "fundamental" que la Estrategia Nacional esté "coordinada" con las comunidades autónomas y sea "compatible" con los actuales planes de gestión de éstas.

Cobo ha reconocido que "no se puede demorar mucho la solución" para la que, a su juicio, "solo hay un camino, el diálogo, hasta agotar todas las posibilidades".

Para su socio de Gobierno, el PRC, que ha votado a favor, "el punto de partida" de la solución debe ser "consensuar entre todos responsablemente una legislación que posibilite la coexistencia del ganado y el lobo".

A su juicio, ello exige que el Ministerio se comprometa "a no llevar al BOE la inclusión del lobo en el LESPRE hasta que se consensúe la situación real de la especie al norte del Duero" y ha defendido que se debe legislar "pisando el terreno de juego" y de un modo "consensuado" entre Administración y afectados.

Mientras el PP cree que la ministra Teresa Ribera "ya ha tomado una decisión" sobre la inclusión del lobo en el LESPRE, la cual --ha advertido-- "hoy por hoy sigue adelante".

Aunque Cs se ha preguntado "cómo va a denunciar Cantabria al Ministerio por algo que no ha hecho todavía?", finalmente ha votado a favor y ha pedido al Gobierno que actualice al alza en base al incremento de esta población cada año.

INCENDIOS FORESTALES

Lo que no ha salido adelante es la proposición no de ley (PNL) de Cs que pedía aumentar los recursos económicos para la extinción de incendios forestales de cara a los próximos Presupuestos autonómicos, iniciativa que ha contado con el apoyo de toda la oposición (PP, Cs y Vox) pero no ha salido adelante por el rechazo de los partidos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, que suman mayoría absoluta en la Cámara.

Éstos se han mostrado de acuerdo con "el fondo" de la propuesta, pero han considerado que es "vaga" e "incompleta" y que "no es el momento de comprometer los próximos presupuestos".

El regionalista José Miguel Barrio y la socialista Paz de la Cuesta han asegurado que los incendios forestales son una "prioridad" para el Ejecutivo, que destina a esta materia 4,8 millones en las cuentas de este año, un "importante incremento" respecto al anterior.

También han manifestado que el Gobierno "no está con los brazos cruzados" y que "no ceja de trabajar todos los días" en la prevención y la lucha contra incendios, que "no son cuestión de mala suerte sino de intencionalidad".

Por contra, desde la oposición han lamentando la "mala gestión" en limpieza y conservación de los montes y que el Gobierno "no cumple" el Plan de Extinción y Prevención de Incendios Forestales.

Según han destacado, esto da lugar a que Cantabria sea una de las regiones europeas con más incendios, además de que actualmente "el matorral supera los dos o tres metros" y es "imposible" cumplir los protocolos que exigen las autorizaciones para quemas controladas, que otorgan un tiempo limitado para que el fuego este activo.

Además de reclamar mayor inversión, la PNL pedía medidas alternativas en materia de prevención, como el uso de drones para la vigilancia de los montes el fomento del ganado ovino y caprino.

'NO' A UNA INICIATIVA CONTRA LA "BRECHA SANITARIA" DEL MUNDO RURAL

Tampoco ha salido adelante una iniciativa dirigida a reducir la "brecha sanitaria" entre la asistencia que se presta en las ciudades y en los núcleos rurales.

En la iniciativa, que ha partido de Vox pero ha sido modificada parcialmente con una enmienda de Cs, se pedían más unidades de Soporte Vital Básico (SVB) para poder atender de forma adecuada a cualquier cántabro en una urgencia médica, independientemente de donde viva y se daba tres meses a la Consejería de Sanidad para llevar a cabo un estudio de necesidades y ubicaciones.

Además, se instaba al Gobierno a contratar un helicóptero paratransporte sanitario urgente con asistencia medicalizada las 24 horas que preste sus servicios en cualquier lugar de Cantabria y ante cualquier supuesto urgencia médica, a disposición del Servicio Cántabro de Salud, y se pedía agilizar los trámites para construir un helipuerto en Valdecilla.

Aunque todos los grupos han asegurado estar de acuerdo con el "ánimo" y la motivación de la propuesta, Vox y Cs se han quedado solos en su apoyo a la hora de votar ya que el resto ha dicho 'no' al considerar que se trata de unas peticiones "inviables", tanto técnica como económicamente.

La diputada del PRC, Ana Obregón, cree que se trata de una iniciativa de "político aficionado" en la que se plantean "soluciones a vuelapluma" cuando éstas son "más profundas" y "complejas".

El portavoz de Sanidad del PP, César Pascual, ha opinado que ninguno de los puntos de la iniciativa tiene "recorrido". Aunque ha reconocido que no hay "equidad total en Cantabria de acceso a los recursos sanitarios" porque, es "imposible", ha afirmado que hay que ir a una "equidad de resultados".

Además, ante el coste económico de lo que pide Vox, Pascual ha pedido "sensatez" y no "caer en la tentación de pedir y pedir".

Sí ha habido cierto consenso en la necesidad de contar con un helipuerto en Valdecilla cuanto antes. Sin embargo, PRC, PSOE y PP han reconocido las dificultades existentes, aunque los socialistas esperan que la licitación del proyecto sea antes de que acabe el año.

Por su parte, el PP ha indicado que ejecutar un helipuerto que cumpla con los requisitos de Aviación Civil tendría un coste "tan desmesurado" que supondría casi tanto como hacer "medio Valdecilla más".

Además, Pascual ha tildado de "ocurrencia" la idea del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, de estudiar la opción de construir el helipuerto en una de las tres torres de Valdecilla porque "no están diseñadas para ello".

ENERGÍA EÓLICA MARÍTIMA FLOTANTE

Tampoco se ha aprobado una iniciativa de Vox para instar al Gobierno de Cantabria a prever en el Plan Energético de Cantabria (PLENERCAN) 2021-2030 la futura determinación de concesiones de explotación de eólica marina flotante por parte del Gobierno de España en el mar de soberanía española situado frente a nuestras costas, para que no se vea limitada por el plan cántabro.

En contra han votado PRC y PSOE; PP y Cs se han abstenido y solo han votado a favor los dos diputados del grupo mixto.