El problema de la despoblación puede agravar el de la soledad no deseada en Campoo-Los Valles

La segunda reunión de la 'Mesa para la prevención de la soledad no deseada en Campoo-Los Valles', que se ha celebrado este lunes en el Castillo de Argüeso (Campoo de Suso) ha puesto de manifiesto la importancia de trabajar con datos reales sobre la población, porque no es lo mismo “vivir solo que sentirse solo”, aunque en muchas de las localidades de esta comarca, el problema de la despoblación pueda agravar un problema que está presente en toda la sociedad.

La profesora de la Universidad de Valencia, Sacramento Pinazo, ha presentado las conclusiones del primer estudio para conocer el diagnóstico de la situación, dentro del programa piloto puesto en marcha por el Ejecutivo, 'Viernes', de 'Prevención del Aislamiento Social y de la Soledad No Deseada'.

Una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Asociación de Desarrollo Territorial (ADT) Campoo-Los Valles y la Red Cántabra de Desarrollo Rural, de la que forma parte la citada Mesa, que ha contado con la presencia de todos los colectivos que participan y ha estado presidida por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego.

Para la elaboración del estudio se han realizado 153 entrevistas de más de una hora de duración en el conjunto de los 16 municipios participantes, con una muestra de personas de entre 60 y 99 años. El 80% de los participantes son mujeres, más del 90% reside todo el año en su domicilio y el 41,5% vive solo.

Según ha explicado Pinazo, las entrevistas se han centrado en cinco áreas que tienen gran importancia en el problema de la soledad no deseada, como adyuvantes de la situación, o, por el contrario, herramientas de lucha. Son la salud, relaciones sociales, participación, la soledad propiamente dicha y el uso de las nuevas tecnologías.

Como ejemplo, en el caso concreto de la salud, gozar de mala salud, sufrir caídas repetidas pueden ser causa de problemas de aislamiento y de dependencia que conduzcan a la soledad no deseada.

Esta Mesa en la que participan, además de representantes de las impulsoras del programa, una veintena de entidades --Guardia Civil, Cruz Roja, farmacias, ONG, servicios sociales y representantes de los 16 municipios que integran la comarca de Campoo-Los Valles-- tiene como objetivo la puesta en común de todas las iniciativas y experiencias para mejorar y promover la cooperación y colaboración de todos los sectores, ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

La consejera ha señalado que “era necesario hacer una mesa para optimizar y coordinar los recursos y agentes que están trabajando ya en la zona”, donde “tejer alianzas y extender buenas prácticas” para combatir el aislamiento y la soledad no deseada.

El éxito de esta iniciativa, cuya información puede consultarse a través de la web https://programaviernes.com/, está muy ligado a la participación, con la colaboración de las administraciones y el apoyo de técnicos y expertos que ayuden a romper el círculo de la soledad no deseada.

En España apenas existen Estrategias de Soledad no Deseada y ninguna específicamente pensada para el ámbito rural. Es, por tanto, un programa piloto pensado para que pueda escalar y replicarse no solo en Cantabria. Cuenta con un presupuesto de 375.000 euros que proceden de los fondos del Plan de Recuperación, los Fondos Next Generation de la Unión Europea.

Guía de recursos de la zona

Durante la reunión también se ha presentado la guía de recursos comunitarios de la zona en formato revista. Esta publicación pretende dar conocer y promover los recursos existentes en la comunidad y acercarlos a los vecinos de Campoo Los Valles, ya que todos son pilares que contribuyen a la prevención de la soledad no deseada y mejoran la calidad de vida.

Se puede acceder a la publicación en la web https://programaviernes.com/wp-content/uploads/2023/04/LA-REVISTA-DE-VIERNES_Optimized.pdf

Tasa de envejecimiento

El programa se despliega en los municipios de Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Campoo de Yuso, Cieza, Campoo de Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Molledo, Pesquera, Reinosa, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible. Todos ellos tienen la condición de zona en riesgo de despoblamiento.

De sus 22.400 habitantes, el 30,15% son mayores de 65 años, con un índice de dependencia del 86,94%, que oscila entre el 87% de Cieza, el 83,30% de Valdeolea y el 57,21% de Valdeprado del Río.

Desde el programa se ha realizado también un informe socioeconómico que se puede consultar en: https://programaviernes.com/wp-content/uploads/2023/04/Analisis-Socioeconomico-Campoo-Los-Valles-2022-_Optimized.pdf