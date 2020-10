Revilla, sobre la evolución de la pandemia: "Cantabria va mejor que otros sitios porque los políticos no pintamos nada"

Pese a que en los últimos días la pandemia está empezando a recrudecerse en Cantabria, la situación de esta comunidad todavía dista de otras que padecen una mayor incidencia y que incluso han tenido que tomar medidas restrictivas más duras para contenerla. Y sobre esta evolución ha opinado este viernes el presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), defendiendo que en esta comunidad "quienes toman las decisiones son los médicos".

"Cantabria va mejor que otros sitios porque los políticos no pintamos nada esta materia", ha asegurado el líder del Ejecutivo cántabro en declaraciones a la agencia EFE después de inaugurar la instalación del nuevo alumbrado en la localidad de Bustablado (Arredondo).

En este sentido, Revilla ha sido cuestionado sobre las afirmaciones realizadas este jueves por el vicepresidente socialista, Pabo Zuloaga, quien, tras la reunión del Consejo de Gobierno, trasladó la "preocupación" del titular de Sanidad por el cambio de tendencia en la comunidad en lo que a contagios diarios se refiere, y abrió la puerta a tomar medidas más drásticas si la situación sigue empeorando.

"Ni el vicepresidente ni yo somos los que tomamos esas decisiones. Son los médicos, lo que digan siempre", ha subrayado, poniendo como ejemplo su manera de actuar cuando acude a un centro de salud con alguna dolencia: "Me dan una receta, voy a la farmacia, lo compro y me lo pongo, no hago más preguntas", ha relatado.

Finalmente, Revilla ha dejado claro que "jamás va a contradecir" al consejero de Sanidad, quien "está rodeado de un equipo de médicos, que son los que saben". "Los demás a obedecer", ha afirmado, añadiendo que si surgieran complicaciones en Cantabria se tomarían medidas como se hizo en su día en el municipio de Santoña, en el barrio de La Inmobiliaria de Torrelavega o en la calle Nicolás Salmerón de Santander.