Revilla no irá mañana a la concentración en Madrid contra los indultos porque está "muy politizada"

CASTRO URDIALES, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que no acudirá a la concentración convocada este domingo en Madrid contra la concesión de los indultos a los condenados por el 'procés' porque está "muy politizada".

Revilla ha reiterado que no está de acuerdo con estos indultos, pero ha señalado que quienes lideran la concentración "tampoco ofrecen ninguna alternativa para solucionar el problema catalán".

Así ha respondido el jefe del Ejecutivo cántabro a preguntas de la prensa este sábado en Castro Urdiales, donde ha acudido para inaugurar las obras del dique norte del puerto.

"Yo naturalmente no voy, estando de acuerdo en que los indultos no me parecen oportunos porque no hay garantías de que haya arrepentimiento y de que no se vuelva a incidir en los mismos planteamientos que nos han llevado a una tortura a todos los españoles", ha defendido.

Al hilo, ha explicado que no está a favor de los indultos "a políticos y corruptos", pero sí a ciudadanos que se hayan "rehabilitado".

"Yo mismo he encabezado peticiones de indultos, pero no a políticos y a corruptos. Ahí no estoy a favor, pero tampoco estoy a favor de una concentración muy politizada", ha dicho en referencia a la organizada mañana en Madrid.

No obstante, ha opinado que "los ciudadanos son libres de acudir donde les dé la gana" porque "estamos un país democrático".