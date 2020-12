Cantabria estudia más restricciones tras el efecto negativo de la Nochebuena: "Esto no pinta que vaya a mejor, sino a peor"

La Consejería de Sanidad del Gobierno no prevé flexibilizar medidas adoptadas frente al coronavirus; al contrario, estudia plantear nuevas restricciones a la vista de los últimos datos, según los cuales se han duplicado los contagios desde Nochebuena. "Esto no pinta que vaya hacia mejor, pinta que va hacia peor", ha admitido el titular del departamento, Miguel Rodríguez (PSOE), en declaraciones a Radio Nacional de España recogidas por Europa Press.

Cantabria amplía el cierre de los locales de hostelería hasta el día 15 de enero para evitar el aumento de contagios

El máximo responsable de la Sanidad cántabra se ha mostrado partidario de mantener el toque de queda tras las fiestas navideñas, de diez de la noche a seis de la madrugada, y ha apuntado además a la posibilidad de cierres perimetrales de municipios si empeora la situación epidemiológica.

Así, no ve previsible relajar las restricciones actuales, sino "al revés", plantear otras en tanto la evolución de contagios no experimente un nuevo cambio de tendencia y vuelva a la senda de estabilización a la baja en la que estaba. De momento, Rodríguez avisa de la probabilidad de mantener el toque de queda nocturno: "Creo que no nos va a quedar otro remedio", ha admitido, a la par que ha sopesado la opción de cerrar de nuevo algunos ayuntamientos.

Los hosteleros, bloqueados

Sobre la hostelería, y a propósito de la prórroga durante dos semanas más del cierre del interior de estos establecimientos, el consejero ha indicado que podrán abrir cuando Cantabria esté en fase dos de alerta sanitaria -en la actualidad está en nivel tres-. Al hilo de lo anterior, los hosteleros se han mostrado, también en declaraciones a RNE recogidas por esta agencia, "bloqueados" tras conocer la decisión.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, ha reconocido que no saben ya qué hacer -"igual tirarnos al mar sin salvavidas", ha comentado, aludiendo así a la "horrorosa" situación que atraviesan-. La noticia, "tremendamente negativa", se ha conocido un día después de la última manifestación del sector, y el portavoz del colectivo ha reflexionado al respecto que parece que de cada protesta que convocan "salen más cierres y más restricciones".