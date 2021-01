El sector de la peluquería denuncia la pérdida de más de un 30% de empleos en Cantabria por la pandemia

El sector de la imagen personal de Cantabria, que agrupa a peluquerías, barberías y estética, ha denunciado la pérdida de más de un 30 por ciento de los empleos durante la pandemia y ha advertido de que, hasta marzo, podría cerrar hasta un 60 por ciento de los establecimientos, compliendo la estimación nacional.

Así lo ha afirmado la presidenta de la Asociación de Peluquerías de Cantabria, Inma Mata, en declaraciones a la prensa durante la concentración que ha llevado a cabo el sector este miércoles en la plaza del Ayuntamiento de Santander, convocada a nivel nacional para volver a exigir al Gobierno central la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21 al 10 por ciento y la devolución del IVA reducido que les corresponde como servicio esencial.

Un IVA que en la región afecta a unos 950 salones de peluquería, 500 centros de estética y 150 barberías.

La protesta ha sido secundada por unos 150 trabajadores de Cantabria que sostenían pancartas como "El centro de estética que ayuda a la abuela a cortarse las uñas", "Que el barrio no se convierta en un cementerio" e "IVA al 10% que merece nuestro sector por ser esencial".

La presidenta ha explicado que la bajada del IVA supondría un "respiro importantísimo" para el sector, que está "asfixiado" por el "afán recaudatorio del Estado" y "sufriendo muchísimo" a consecuencia de la pandemia.

En este sentido, ha denunciado que aunque el sector está considerado como un servicio esencial paga el IVA "como un servicio de lujo". "Seguimos luchando", ha señalado Mata, apuntando que llevan reclamando desde hace ocho años esta reducción del IVA.

Según Mata, el PP les "arrebató" el IVA reducido en 2012 argumentando que era una decisión "temporal" y que ocho años después "inexplicablemente" siguen tributando al 21 por ciento, a diferencia de otros sectores como la cultura, el cine o las floristerías, a quienes ya se les devolvió el IVA reducido.

En la lectura del manifiesto, la presidenta también ha criticado que los partidos del Ejecutivo nacional (PSOE-Unidas Podemos) han votado "no" a la última Proposición No de Ley (PNL) sobre la devolución del IVA reducido, señalando que cuando estaban en la oposición presentaron esta iniciativa. "No aplican lo que aprobaron", ha censurado.

"Mucha gente está intentando aguantar con sus peluquerías a la espera de ver lo que ocurre pero, desde luego, están sufriendo", ha trasladado Mata, advirtiendo que esta situación va a generar, además del cierre de muchos establecimientos, una economía sumergida al tener que ir a trabajar a sus casas. "Van a trabajar más barato y dando el mismo servicio", ha afirmado.