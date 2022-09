Vanesa Martín, cantante: “Tenemos que seguir reafirmándonos para que la igualdad sea un hecho”

“Tengo la sensación de seguir creciendo y me gusta avanzar en ese sentido”. Con estas palabras, la cantante y compositora Vanesa Martín manifiesta su inconformismo vital y musical en una entrevista en la que confiesa cómo su profesión y su vida van amoldándose una a la otra. Esta cantautora malagueña, que lleva toda la vida ligada a la música y que actualmente se encuentra de gira con su ‘Tour 2022’, ha incluido en su periplo un encuentro con el público cántabro en el festival La Plaza Santander. En la noche de este jueves, en el Coso de Cuatro Caminos sonarán las canciones más emblemáticas de ‘Siete veces sí’, su séptimo disco de estudio.

A lo largo de su carrera, Martín ha obtenido grandes premios y reconocimientos, entre los que se incluyen la Medalla de Andalucía, cuatro Premios Dial, el Premio Odeón a la Mejor Artista Femenina, Artista del Año y Mejor Videoclip en Los 40 Music Awards o el Premio Ondas a la Mejor Comunicación Musical gracias a su labor de visibilidad del colectivo LGTBI. Ha compartido escenario con grandes nombres de la música como Joaquín Sabina, Ana Belén, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Miguel Bosé, Melendi o Tiziano Ferro, entre otros. Dentro de sus composiciones para otros artistas, destacan temas como el aclamado ‘90 minutos’ para India Martínez, ‘Cada septiembre’ para Raphael, ‘Perdóname’ para Pastora Soler o canciones para Sergio Dalma, Antonio José y un largo etcétera.

Está de gira mientras termina de dar los últimos retoques a su octavo álbum. ¿La conciliación de la vida personal con la laboral sigue siendo una utopía para los artistas?

La agenda de esta profesión se vuelve imposible si no lo tomas como parte de tu vida personal. En cierta manera, tu entorno y tu familia se adaptan a tu manera de vivir, que es una fusión entre lo laboral y lo personal. O te lo tomas como un sistema de vida, o es imposible vivir tranquila. Con el tiempo también debemos adaptarnos y ser eficientes con la agenda para poder disfrutar de los tuyos y de ti misma.

Además, usted es de las que sale de gira por Estados Unidos o Latinoamérica. Después de tantos años en la música y una carrera más que consolidada en España, ¿sigue teniendo ganas de crecer?

Ganas de vivir. Cada experiencia es una aportación vital. Y las experiencias en Latinoamérica o Estados Unidos han sido siempre muy gratificantes y cargadas de sensaciones únicas. Tengo la sensación de seguir creciendo y me gusta avanzar en ese sentido, aunque mi leitmotiv también sea seguir sumando experiencias y biografía.

También es de las que se inspira en historias de otras personas para componer, ¿cómo es el proceso? ¿Hay que pedir permiso en según qué casos?

Algunas personas no saben que son protagonistas de mis canciones. Las sensaciones se vuelven universales, si no pones nombres y apellidos, no hay que pedir permiso.

Ha revelado que le propusieron que se desabrochase un botón de la camisa para vender más. Como artista consolidada doy por hecho que ya no sufre ataques machistas tan directos, ¿o sería posible?

El machismo sigue estando a la vuelta de la esquina de cualquier entorno, por suerte cuando vas con un discurso claro, es más difícil que saquen la 'patita'. Pero por supuesto tenemos que seguir reafirmándonos para que la igualdad sea un hecho.

¿Cree que este tipo de situaciones siguen ocurriendo con las mujeres que están introduciéndose en el mundo de la música?

Como te decía, sigue ocurriendo en todos los ámbitos, pero por suerte ha habido un avance brutal en los últimos años. Cada vez somos más hombres y mujeres los que creemos en la igualdad.

Hoy en día, que da la sensación de que se mira todo con lupa, ¿es más complicado ser una persona implicada en temas sociales? Usted es una firme defensora de la lucha contra el machismo o la homofobia, por ejemplo. ¿Nota presión?

La justa y necesaria. Cuando te implicas en algo siempre hay gente en contra. Tampoco hay lugares donde debatir con el corazón abierto. Parece que es más goloso tirarse piedras unos a otros, como si no hubiera un lugar intermedio donde convivir reinando el sentido común.

Fue noticia en muchos medios de comunicación por hablar abiertamente de su sexualidad… ¿Lo esperaba? ¿Qué se le dé demasiado bombo a estos asuntos quiere decir que queda mucho camino por recorrer en este sentido?

No creo que se le haya dado mucho bombo de hecho, y cuanto menos, más habremos avanzado.

No cabe duda de que es una persona con una sensibilidad arrolladora. Ahora que todo el mundo reivindica la importancia de la salud mental, ¿usted cómo gestiona la intensidad de una profesión como la suya? La soledad de después de los conciertos o la composición frente al subidón del directo o del cariño de los seguidores...

Es importante que cada uno cuide su día a día, su estabilidad emocional, esto no solo pasa en mi ámbito, en cada vida hay tensiones y problemas que necesitan ponerse en orden. Soy muy partidaria de la necesidad de cobertura de salud mental pública y eficiente.

Ha participado en el programa ‘La Voz Kids’ como jurado. Usted que ha sido una apasionada de la música desde niña pero no empezó su carrera de forma firme hasta terminar sus estudios universitarios, ¿cómo ve que comiencen su carrera tan temprano? ¿No hay riesgo de sobreexposición a esas edades?

Cada uno tiene una experiencia vital y con ello una laboral. Cada momento es importante, no importa cuando llegues o cuánto tardes, lo importante es saber encontrar los recursos en el camino para seguir formándote técnicamente pero también como persona. Es importante no perder el hilo de la vida, y para eso quizás los comienzos espontáneos tempranos deriven en un mayor esfuerzo personal. Todo se puede hacer bien. Aun así, este programa no significa en Kids el inicio de una carrera, es más una experiencia vital increíble, inolvidable, donde aprenden, se relacionan y crecen en un medio como la música y con compañeros y compañeras en los que descubren una pasión común. De hecho, muchos niños y niñas de mayores quieren ser veterinarios, periodistas o una profesión diferente a la música. Solo que su talento les lleva inconscientemente a buscar su hábitat.