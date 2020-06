El rey no puede violarte

Los letrados del Congreso han rechazado que se investiguen las finanzas de Juan Carlos I argumentando que su inviolabilidad es permanente. El PSOE con PP y Vox han rechazado una comisión de investigación acogiéndose al criterio de estos juristas. Pero esa interpretación es aberrante. La Constitución se refiere sólo a los actos oficiales del monarca aprobados por el poder ejecutivo o legislativo, no a sus actividades privadas. El rey no es inviolable para violarte. No debería serlo en un Estado de derecho. A no ser que la violación sea un derecho de Estado del monarca. Ése es el trágala que quieren que nos traguemos.

Estos juristas y partidos cortesanos están consagrando la impunidad del rey. Si el rey es absolutamente inviolable, sería un monarca absoluto de un régimen criminal que le absuelve de cualquier responsabilidad delictiva. Estaría por encima de la ley y del Parlamento. Podría robar o matarte. Podría gozar del derecho de pernada. Por qué no. Es inviolable. Sería un monarca tan medieval como sus amigos saudíes. Quizá por eso congenien.

Vayamos a la Constitución, tan poco leída por quienes más la esgrimen. El artículo 56.3 de la Carta Magna que afirma que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", añade que "sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64". En el artículo 64, se explica que los responsables de los actos del rey son el presidente del Gobierno, el presidente del Congreso o los ministros que los aprueban.

Es decir, hablamos del ejercicio de sus funciones como jefe de Estado de las que se responsabilizan el poder ejecutivo o legislativo. Para todo lo demás, están los tribunales. En una democracia, al menos. En cuanto a la monarquía se refiere, este país dista mucho de serlo. Según su propia interpretación de la Constitución, los políticos que defienden la inviolabilidad del rey para sus posibles delitos, serían los responsables de los mismos. Cortesanos dispuestos a dejarse cortar la cabeza para salvar la del monarca. Cuán generosos.

No es eso. Lo que están salvando es su propia cabeza. Estamos asistiendo al enésimo capítulo de Salvemos al monarca Juan Carlos porque si cae él, cae su hijo, caen la CT y el R78, se nos caen los palos del sombrajo que nos llevan bajo palio y acaban pidiendo un proceso constituyente que igual nos tumba el tinglado. No me extrañaría que intentaran parar la investigación al rey de la Fiscalía. Los letrados del Congreso dicen que lo que están haciendo es sólo "ordenación del trabajo". Están ordenando papeles, que no tienen otra cosa mejor que hacer los fiscales. Que vayan con ojo, primer aviso.

Atentos a los movimientos. El PSOE se alinea en esto con sus archienemigos frente a sus socios de Gobierno porque no hay mayor garante de la monarquía que estos republicanos. Vuelve el runrún del giro al centro de los socialistas de la mano de Ciudadanos y los sumos sacerdotes de la Transición, Felipe y Cebrián, piden incluso la gran coalición para acabar con esa coalición de comunistas y separatistas que quieren romper España. Su España. Si tocan a uno, nos tocan a todos.

