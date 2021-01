Fake: el arte del engaño

Aprender es imitar y copiar. Pero lo que nos hace únicos es lo que no se repite, lo que no se copia. Sin embargo, muchas veces es difícil distinguir entre lo original y la falsificación, en el arte pero también en las noticias o en nuestra percepción del mundo.

Por eso dedicamos un especial “La Galería” al arte del engaño: el fotógrafo y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Tomás Zarza nos hablará de artistas que desafían esa dicotomía, juegan con la frontera y la cuestionan, como Jorge Luis Marzo, autor de la exposición “Fake”, y reflexionaremos sobre el concepto de copia, remake o fraude artístico.

En la segunda parte del programa, la comisaria artística Victoria Rivers y la diseñadora gráfica de Carne Cruda, Paz Galiana nos explican que no hay arte si no hay artista, pero tampoco engaño si no hay alguien susceptible de ser engañado: conocemos el caso del gran falsificador alemán Beltrachi e indagamos en cómo el negocio del arte también llega a alimentar la falsificación de obras.

Y entrevista con Joan Fontcuberta, Premio Nacional de Fotografía cuyos trabajos cuestionan la verdad que se le supone a la imagen fotográfica, y con el artista Nacho Nevado de alias Ampparito, que desarrolla gran parte de su labor artística en el espacio público creando murales e intervenciones con elementos descontextualizados para crear un juego con el espectador.

Santiago Alba Rico cierra el programa con sus reflexiones en Derroteros.