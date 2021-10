Antonio Hidalgo, presidente de los pensionistas de Ciudad Real: "El Pacto de Toledo ni es un pacto ni sirve para nada"

Antonio Hidalgo tiene 50 años y está jubilado. Su trabajo en el Servicio 112 de Castilla-La Mancha como técnico en emergencias sanitarias en la provincia de Ciudad Real se vio truncado por un infarto. "Le dije al médico que quería trabajar y me dijo que no. Entonces comenzó una lucha por mis derechos que todavía no ha terminado".

En plena reforma del sistema nacional de pensiones siente que a los jubilados y pensionistas los políticos "nos toman el pelo". Vive en Puertollano donde la brecha de las pensiones es abismal. Desde las más altas derivadas de los contratos en Repsol o Fertiberia, a otras más bajas vinculadas a la minería, explica. "Los pensionistas se sienten cada vez peor tratados y se cansan. Mucha gente que cobra el máximo va a movilizarse solidariamente", asegura.

El próximo día 16 de octubre, a las 12 horas, pensionistas de todo el país están llamados a una manifestación en Madrid, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, y por la Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados, ASJUBI40, en defensa del sistema público de pensiones.

La protesta se producirá primero ante el Congreso de los Diputados y después se llevará a cabo una marcha hasta la Puerta del Sol. Se cumplen ahora dos años desde la multitudinaria protesta de miles pensionistas como culminación de dos marchas que recorrieron el país de norte a sur.

Antonio Hidalgo es presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ciudad Real (AJYPE) que participará en la movilización. Castilla-La Mancha es una de las regiones de España más envejecida. Se espera que unos 60 autobuses, al margen de los desplazamientos particulares, se desplacen hasta la capital de España el próximo sábado.

"Todavía queda mucho por reivindicar porque en dos años no se ha conseguido casi nada. Es cierto que hemos pasado la pandemia, pero no han hecho nada por un colectivo que conforman diez millones de personas", señala Hidalgo.

De las protestas contra la reforma de las pensiones excluye, sin embargo, una cuestión. "Nos parece bien que de la hucha de las pensiones se saquen parte de los gastos no propios, es decir, las pensiones no contributivas, las de invalidez, las de viudedad. Eso está bien, pero es que no es solo eso".

Equiparar pensiones con salario mínimo y eliminar la brecha de género en las pensiones

Hidalgo ve con preocupación la subida en 15 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "A los pensionistas nos afecta, aunque parezca mentira, porque eso significa que subirán los productos de la compra. En España hay dos millones de pensionistas que cobran 500 euros y con la revisión del IPC el año que viene les subirán euro y medio. Hay algo que no cuadra". Por eso, una de las reivindicaciones pasa por que las pensiones mínimas se equiparen al SMI.

A eso se suma la necesidad, dicen, de eliminar la brecha de género del sistema de pensiones. "¿Por qué una mujer que se queda viuda cobra menos pensión que un hombre? Esa brecha no debería existir. Pagan lo mismo de luz o de agua".

Explica que la reforma de las pensiones que planea el Gobierno de España "contempla el incremento del IPC anual un 3,3% cada año durante un total de cinco. ¿Y qué hacemos dentro de cinco años? ¿Otra vez a pelear? No hombre no", comenta.

Otra de las reclamaciones sobre la mesa es que no se penalice a aquellas personas que se quieran jubilar si ya tienen más de 40 años cotizados. "Las personas que hayan cotizado 45 años se podrán jubilar a los 65 años. ¿Quién cotiza 45 años hoy en día? Nosotros lo tenemos ya resuelto pero el que venga detrás, nuestros hijos y nietos no porque lo habitual es que empiecen a trabajar con 26 años, de media. ¿Se van a tener que jubilar por encima de los 70 años?".

Tampoco, dice, se tiene en cuenta a aquellas profesiones como transportistas o albañiles. "Si se tienen que jubilar por encima de los 67 años… Es imposible. No pueden dejarles tirados".

Las pensiones por invalidez del hombre, sin complemento de paternidad

Hidalgo dice no entender por qué los complementos en las pensiones por invalidez para aquellas personas con hijos no se aplican tanto a hombres como a mujeres. "Si los dos trabajan para mantener a los hijos… ¿Por qué el hombre no tiene derecho a un complemento del 10% que sí recibe la mujer por maternidad?", se plantea.

Otra de las cuestiones que se ponen sobre la mesa es la necesidad de realizar "de forma urgente" una auditoria pública de las cuentas de la Seguridad Social. "Nadie sabe. Eso es un secreto de Estado. Se saca para pagar a los bancos y otras cosas, pero nadie sabe lo que hay. Lo único que sabemos es que el año pasado se produjeron dos reuniones del Pacto de Toledo y se fueron 16 millones de euros de la hucha de las pensiones".

"En el Pacto de Toledo están los políticos y los sindicatos pero no las asociaciones"

El presidente de AJYPE tira de la Constitución Española. "Solicitamos que las pensiones y sus revalorizaciones se incluyan en los artículos 49 y 50 para evitar su manipulación política" y no tener que estar al albur de los sucesivos gobiernos en España. "¿Es que es más importante la deuda con los bancos extranjeros que el bienestar social del país? Ahí sí se pusieron de acuerdo para cambiar la Constitución, pero no para asegurar la pensión por la que muchos cobran solo 400 euros", critica.

Y por este y el resto de motivos que les llevan a las movilizaciones, sugiere que el Pacto de Toledo "no es un pacto y no sirve para nada porque están los políticos y los sindicatos, pero no estamos los jubilados, las asociaciones. ¡Es que algunas tienen más socios que UGT o CCOO!".

A corto plazo, recuerda este jubilado de Ciudad Real "cuando el Baby Boom comience a jubilarse, en particular los funcionarios que pueden hacerlo con 60 años, lo harán con pensiones grandes que tendrán que pagar las cotizaciones de los sueldos bajos de los que vienen por detrás. Ese será el problema. Es inviable", advierte.