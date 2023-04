Eurobot Spain: se buscan jóvenes genios en robótica

El mercado laboral está actualmente condicionado por la llamada Industria 4.0 y tiene en la robotización uno de sus principales exponentes. Hay mucha demanda en este ámbito y la paradoja es que no hay suficientes ingenieros. Se buscan genios en robótica en España y el ‘caladero’ se encuentra en las aulas de Educación Primaria y Secundaria.

“El futuro es tecnológico y queremos fomentar la participación de los más jóvenes porque cada vez hacen falta más ingenieros y sin embargo cada vez hay menos que estudian Ingeniería”, explica Julio Pastor, profesor del Departamento de Electrónica en la Universidad de Alcalá (UAH) y coordinador de Eurobot Spain. “Necesitamos que sepan que la Tecnología es interesante, divertida y motivadora porque las empresas ya tienen problemas para encontrar a buenos profesionales”.

Conseguir motivación pasa por una buena formación, pero también por soluciones imaginativas que generen interés. La Universidad de Alcalá lleva celebrando competiciones de robótica desde el año 2000. Un iniciativa que ha ido creciendo y actualmente la Institución académica se ha convertido en organizadora de Eurobot Spain en la que los participantes deben mostrar sus habilidades construyendo robots autónomos.

Se trata de una competición de carácter internacional en dos modalidades: senior (menores de 30 años) y junior (8-18 años) en las que las diferencias las marcan la edad de los participantes y la autonomía de los robots que deben construir.

En el primer caso los robots deben ser completamente autónomos. En el caso de los junior, se trata de construir un robot tele controlado y es optativo crear otro autónomo. Se puede usar cualquier tipo de material. “El objetivo es que los jóvenes se involucren en un proceso de aprendizaje activo y que pongan en práctica sus conocimientos de forma divertida y que también aprendan a medir los tiempos e incluso a asumir los fracasos”, explica Julio Pastor.

El concurso pretende también fomentar la creatividad. Hay que recordar que es una de las competencias a desarrollar entre los estudiantes recogida en la nueva Ley de Educación (LOMLOE) tanto en Primaria como en Secundaria.

Este año el lema de Eurobot Spain ha sido ‘La guinda en el pastel’ que marca las ‘habilidades’ que deben mostrar los robots en competición. El número de participantes ha crecido un 25% respecto a la pasada edición con 27 equipos junior inscritos de los que 15 llegaron a participar de forma efectiva con un total de 105 persona implicadas. Además, hubo siete equipos senior inscritos y seis participaron en la final española con 51 personas. Procedían de Madrid, Cantabria, Catalunya, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana y de Baleares.

“Queremos hablar con las consejerías de Educación de las comunidades autónomas para que nos ayuden a promoverlo porque no siempre es fácil llegar a los centros”, explica Julio Pastor, quien recuerda que los profesores implicados dedican su tiempo libre al proyecto. “Esto no es ni docencia ni investigación”, recuerda, así que lo hacen de forma voluntaria y “es mucho trabajo”.

Los equipos pueden estar formados por grupos de dos a 20 personas. “Da mucho juego a la hora de implicar a los chavales en las clases de Tecnología desarrollando un proyecto a lo largo de todo el año”. Y es que las bases para participar en cada edición se conocen a principios de cada curso, en septiembre.

Eurobot Spain acaba de celebrarse este pasado fin de semana. España lleva participando en la competición internacional desde 2002. Este año se cumplen 30 años del evento, con el paréntesis de la pandemia, que se celebrará en Francia en mayo (Eurobot senior) y en junio (Eurobot junior).

España tendrá tres representantes en la final internacional. Red Wire (Universidad de Alcalá) y Garrins Metàl·lics (Universitat de Vic), junto Gromep (Universitat Politècnica de Valencia) serán los representantes en la competición senior.

En cuanto a los representantes junior, los ganadores fueron Team Rocket de Cantabria del IES Ricardo Bernardo de Valdecilla, después el equipo madrileño ‘Amigos’ formado por tres niños de 12 años que participaron de forma independiente y proceden de distintos centros educativos, junto a Golden Wires, del IES Ignacio Ellacuría de Alcalá de Henares.

Un Aula de Robótica y una Feria Tecnológica

La Universidad de Alcalá acaba de crear un Aula de Robótica que estará a pleno funcionamiento ya el próximo curso. “Ayudará a organizar la competición, a fomentar que haya equipos participantes y a ayudar en la formación de los profesores de Tecnología a la hora de desarrollar proyectos abiertos que se salgan del habitual temario. Queremos ayudarles para que no estén solos”.

La UAH quiere ir más allá de la mera competición anual en Eurobot. “Se trata de crear un programa más amplio que nos ayude a fomentar el interés” entre los estudiantes más jóvenes. Pero también se trata de generar interés entre los universitarios. “En Alcalá tenemos el Programa de Robótica de Competición destinado a los estudiantes de Ingeniería a los que ofrecemos un curso de iniciación, presupuesto y un espacio en el que desarrollar proyectos personales para desarrollar competencias que no permiten las asignaturas académicas que son muy específicas”.

Además, tienen intención de organizar una Feria Tecnológica en torno a la competición. “Queremos abrir los laboratorios de investigación a la gente. Este año hemos tenido a más de 100 chavales de FP, de Secundaria e incluso de Educación Primaria en los laboratorios donde se realizan experimentos coincidiendo con la competición y algunas empresas de robótica educativa han ofrecido talleres al público”, explica Julio Pastor.

“Es importante porque los chavales saben usar muy bien la tecnología, los juegos, pero no saben cómo funciona ni qué es la Ingeniería. Hay que transmitirlo en particular a las chicas porque esto no es cosa de chicos”.

Julio Pastor incide en la apuesta de la Universidad de Alcalá que “es la única de España que, en la Facultad de Educación, en el campus de Guadalajara, ofrece una especialidad en Ciencia y Tecnología. La vocación empieza en Primaria. Es el momento de engancharles en las carreras STEM”.