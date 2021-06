La química sostenible como ciencia al servicio de la prosperidad de comunidades africanas

El rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, ha presidido el acto Puertollano, capital de la Química Sostenible", destinado a presentar la nueva Cátedra de Investigación y Tecnología Química Ciudad de Puertollano, que nace gracias a la colaboración entre cuatro instituciones públicas: UNED, Ayuntamiento de Puertollano, Diputación de Ciudad Real y CSIC.

Se trata de una alianza que cuenta ya con tres proyectos dedicados a transferir el conocimiento científico y aplicarlo a la cooperación internacional para mejorar la calidad de vida de las personas de manera global: una beca que permitirá que cuatro investigadoras etíopes completen sus estudios con estancias en distintos centros de i+D de Puertollano; la potabilización de aguas y una red de pozos en el entorno de los poblados que permitan el abastecimientos de los vecinos y la escolarización de las niñas; y una exposición fotográfica "Mujeres de Etiopía", que recorrerá, primero Castilla-La Mancha, y luego toda España a través de las sedes territoriales de la UNED, e irá destinada a visibilizar las necesidades de cooperación del país africano y recabar fondos para apoyar su desarrollo.

El rector ha estado acompañado por Isabel Rodríguez, alcaldesa de Puertollano; José Manuel Caballero, presidente de la Diputación de Ciudad Real y presidente también del Consorcio gestor de la UNED; Ángeles Gómez Borrego, vicepresidenta de Relaciones Internacionales del CSIC y la vicerrectora de Investigación, catedrática de Química, y aglutinadora del proyecto, Rosa María Martín Aranda. Ejercía de maestro de ceremonias el director de la UNED de Ciudad Real, que dirigirá la nueva Cátedra, Pedro Jesús Sánchez Muñoz.

"La puesta en marcha de esta Cátedra supone la necesaria unión de dos de los ejes estratégicos de la universidad: investigación e internacionalización; así como su fortalecimiento a través de la cooperación con instituciones de reputado liderazgo como es el CSIC y la tres ONG que nos acompañan. En la UNED nos sentimos orgullosos, comprometidos y responsables de este proyecto", declaraba Martín Aranda. En sintonía, el director de la UNED de Ciudad Real, un centro con sede en Valdepeñas, extensiones en Alcázar de San Juan, Puertollano y Tomelloso, y cerca de 1.900 estudiantes, destacaba el trabajo de la vicerrectora. "Ella nos conocía a todos y tejió las relaciones de forma que acabaron constituyendo la Cátedra de Cátedra de Investigación y Tecnología Química Ciudad de Puertollano".

Sinergias y concreciones

La aplicación de los resultados de esa investigación científica en la obtención de agua potable para abastecer a las comunidades etíopes se unió a la aparición de la ONG ADS que aportó una propuesta de abrir una red de pozos con aguas tratadas según este sistema en el entorno de los poblados. Su fundador, Francisco Asís Moreno, explicó cómo se está llevando a cabo in situ, que aseguró que esta colaboración es importante "porque la UNED es capaz de garantizar el acceso a la Educación en cualquier lugar del mundo". En la misma línea se situó la intervención de Ramón Pardo de Santayana, de la ONG Harambee, que ratificó que "si quieres cambiar la sociedad, debes cambiar a la mujer. Y aceptamos el reto de buscar para octubre una mujer química que pueda venir con su beca".

El siguiente paso sería la formación de investigadoras becadas por la ciudad de Puertollano: una, que será seleccionada este mismo año, y otras 3 para el curso que viene. Todas ellas seguirán una estancia de 3 meses en alguna de las empresas o instituciones de i+D de Puertollano para completar sus estudios. En este ára ha sido deteminante la dilatada experiencia de cooperación internacional de la UNED, como muestran sus convenios con las ONGs Mujeres por África y la Fundación Harambee: la primera, presidida por la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, con becas a investigadoras africans y la segunda, de reciente incorporación a los proyectos de cooperación internacional para Etiopía de nuestra universidad.

Gómez Borrego, vicepresidenta de Relaciones Internacionales del CSIC, destacó la sintonía del proyecto con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. "La puesta en marcha de esta cátedra, auspiciada por el Ayuntamiento de Puertollano, pone de manifiesto el compromiso de este Gobierno con la Ciencia y la Tecnología y supone una apuesta por la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues la Química Sostenible contribuye a varios de ellos".

Consenso y alianzas

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, comenzaba su intervención citando al presiente de la II República Manuel Azapa, que "decía que no le molestaba que un orador no supiera hablar, sinó que no supiera de que hablaba. Así que yo hoy, aquí, no voy a hablar de química". Tras la cita, mostraba los aciertos de la instauración de la nueva Catedra. "Es posible que en este país haya otros muchos lugares capaces de albergar la Cátedra de Química Sostenible, pero les aseguro que ningún otro como Puertollano, tanto por su vinculación con la química como por la concentración de profesionales de esta área que viven en esta ciudad y en toda la provincia".

La alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez García, ha destacado por su parte el trabajo conjunto de Ayuntamiento y UNED a través de casi 30 años de presencia de la universidad en la ciudad. "Ha merecido la pena todo el trabajo de estos 30 años. La UNED ha traído las nuevas formas de formarnos, que iban cambiando. Nuestra ciudad había aportado mucho al PIB de nuestro país y ha pagado muchos peajes por ello. También ahora miramos hacia la sostenibilidad y la industria verde. Tenemos mucho que aportar a todas las entidades que nos acompañan en este proyecto. Una estrategia humilde pero marcada también por los ODS. Con ellos me presenté a las elecciones como candidata al ayuntamiento; con ellos trato de elaborar los presupuestos anuales".

Desde la UNED se incidía en la satisfacción por la aportación de la universidad a la causa del desarrollo y la cooperación global. La vicerrectora de Internacionalización, Laura Alba-Juez, indicaba que "en el vicerrectorado contamos con el Observatorio de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Apoyamos y celebramos la puesta en marcha de este proyecto conjunto entre la UNED, el Ayuntamiento de Puertollano y el CSIC, que contribuye a la sostenibilidad a través de la Química y mediante la alianza con instituciones en las que creemos firmemente: las ONGs ADS, Harambee, con la que hemos firmado recientemente un convenio de colaboración, y la Fundación Mujeres por África, a través de la cual desarrollamos un programa propio de becas".

El rector Mairal ha cerrado la jornada aludiendo a la vocación de servicio público de la UNED y la proyección social que supone la nueva cátedra. "La Investigación para la UNED es mucho más que uno de sus ejes estratégicos, es la forma de expresión de su vocación de servicio público, el nexo de unión imprescindible en la cooperación institucional desde la que construimos nuestro planteamiento de trabajo y el puente con el que recorremos la imparable senda hacia la internacionalización. Con proyectos como la Cátedra de Investigación y Tecnología Química Ciudad de Puertollano que presentamos hoy, sumamos a esta triple acción no solo nuestra contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sino que incorporamos también una destacada proyección social en nuestro propio país, dando respuesta a los desafíos de los territorios con el soporte indispensable de nuestra red de Centros nacionales".

Mira los ojos que te miran

Tras la presentación oficial de la Cátedra de Investigación y Tecnología Química Ciudad de Puertollano, personalidades e invitados -entre ellos el cónsul honorífico de Etiopía en España, David Mülchi Panico, y Ramón Pardo de Santayana, de la ONG Harambee- pasaron a la visitar la exposición "Mujeres de Etiopía", que se inaugura en Puertollano y recorrerá, de aquí a agosto los centros de la UNED en Alcazar de San Juan y Tomelloso para continuar, a partir de septiembre, por toda España. en las salas de exposición de los centros territoriales de la universidad.

El autor es el investigador del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CESIC, José Prieto, que un día decidió aglutinar sus patentes en una empresa y dedicarse a su pasión, el mundo de la fotografía, desde la imagen y también desde la investigación en fotografía científica, donde lleva 4 años desarrollando un proyecto para convertir su cámara en un microscopio. Todo empezó con dos viajes a Etiopía, "en el primero e enamoré del país, con gente que no tiene nada pero es absolutamente feliz". Era un turista que tuvo la suerte de conocer etnias extraordinarias. En la segunda visita conoció la ONG AIS y y sus trabajos con la población etíope y recordó la experiencia de la UNED de traer a formarse a España a científicas subsaharianas. Y pensó que sus fotografías serían una magnífica fórmula para sensibilizar a los españoles de las necesidades de las mujeres africanas y también para captar recursos. Desde entonces ha realizado muchas exposiciones por distintos países y en el mundo de la fotografía científica se le conoce como Doctor Pepo.

"Es importante la transferencia de tecnología y conocimiento hacia África para que la mujer africana se empodere. Etiopía es un país extraordinariamente machista, ancestral. Los jefes tribus son lso ancianos, no las ancianas. Sin embargo, últimamente la mujer se está empoderando. Los negocios dependen de ellas; ellas son las que traen el dinero a casa. La política de microcréditos que se ofrecen a las mujeres, porque los hombres se los beben y cualquier benficio que obtienen repercuten únicamente en ellos mismos, hacen que este momento sea crucial. Es importantísimo de traer a recién licenciadas porque cuando vuelven a sui país van a trasmitir estas tecnologías, estos conocimientos para que redunden en la prosperidad de su comunidad.