La sociedad española compra cada vez más coches eléctricos

La penetración de los vehículos eléctricos en España continúa al alza. Así lo demuestran las ventas de electrificados, híbridos y de gas en 2021, año en el que aumentaron un 55,2% con respecto a 2020 según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Esto supone que, el pasado año, tres de cada diez vehículos vendidos fueron de este tipo, aumentando su cuota de mercado en más de 10 puntos respecto a 2020. El ahorro de costes en combustible y mantenimiento ha impulsado, entre otras razones, el incremento de los eléctricos en un 7,8%.

A pesar de estas positivas cifras, y de que España en 2021 ha aumentado en nueve puntos su puntuación en el indicador global de electromovilidad, se sitúa en las últimas posiciones de Europa en cuanto a la penetración de los vehículos electrificados y la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público. El reto está en aumentar, entre otras cosas, las ventas de los vehículos eléctricos, divulgar la reducción de costes que a medio y largo plazo puede suponer su adquisición, la importancia de su uso de cara al medioambiente, y las oportunidades económicas en forma de ayudas que en la actualidad se ponen a disposición de la sociedad.

Los vehículos eléctricos funcionan a través de un motor que se alimenta gracias a una fuente de energía eléctrica que se transforma en energía cinética. El consumo es uno de los principales puntos a destacar de este tipo de coches, ya que supone un ahorro con respecto a los tradicionales. Según Mapfre, la eficiencia energética de un motor eléctrico es del 90%, situándose por encima del 25% de eficiencia de un motor de combustión.

Si se realiza una comparativa entre lo que consume uno de gasolina y otro eléctrico que realicen 15.000 kilómetros al año –unos 30 kilómetros/día- supone un ahorro de, al menos, 700 euros en favor del eléctrico, siempre teniendo como referencia el precio de la gasolina y la electricidad del momento. Mientras que conducir 100 kilómetros para un coche eléctrico tiene un consumo aproximado de 17 kilovatios (kWh), un vehículo de gasolina gastaría 45 kilovatios (kWh), lo que equivale a 6,8 litros de combustible, según los cálculos realizados por Endesa.

Otro de los beneficios de los automóviles eléctricos, como señala Real Automóvil Club Español (RACE), es que el coste de su mantenimiento en un periodo de 10 años es más bajo debido a elementos como las pastillas de freno, el aceite o los filtros. Por el tipo de frenada regenerativa de estos coches - a través de la cual el motor recupera algo de energía que almacena en las baterías- y a que no es necesario realizar un esfuerzo sobre el pedal porque la retención es mayor, el desgaste de las pastillas es inferior. Además, como los eléctricos no tienen caja de cambios ni un motor que necesite ser lubricado, no requiere de un cambio de aceite.

Más beneficios de los coches eléctricos

Cada vez son más las legislaciones puestas en marcha por las diferentes administraciones que incluyen la aplicación de impuestos o costes adicionales de aparcamiento para los vehículos más contaminantes, así como la puesta en marcha de restricciones de acceso a determinadas zonas, como ocurre en ciudades como Madrid. Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se extenderán a partir de 2023 a municipios de más de 50.000 habitantes, o bien aquellas poblaciones de más de 20.000 que superen los límites de contaminación permitidos, lo que afectaría a casi 150 municipios.

Entidades bancarias como BBVA ofrecen financiación para impulsar el coche eléctrico como alternativa rentable y sostenible como alternativa “rentable y sostenible”. Además, se ha asociado con la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) para trabajar de manera conjunta en la puesta en marcha de nuevas iniciativas que impulsen la movilidad eléctrica entre los clientes del banco.

De este modo, se pone a disposición de los clientes particulares y autónomos el préstamo coche ecológico, una solución de financiación para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos que no superen una emisión máxima de 75gCO2/KM. Este producto ofrece un importe máximo de 75.000€, hasta 96 meses de plazo de amortización (8 años), un tipo de interés del 4,95% (TAE 5,13%) y sin comisión de apertura.