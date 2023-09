Derechos Humanos, Discapacidad y Naturaleza

Ya con la tranquilidad de haber terminado el trabajo, y encima con la satisfacción de que saliera todo bien y las personas invitadas se sintieran como en casa, recojo la propuesta de una de las asistentes, de Rufi, un encanto de mujer que vino desde Vitoria para asistir a la jornada intercongresual del Comité de Sociología de la Discapacidad de la Federación Española de Sociología (CI43 – FES): “Derechos Humanos, Naturaleza y Discapacidad. Hacia un consumo eco responsable”, que llevamos a cabo el pasado sábado 16 de septiembre. Podéis verla en esta enlace.

Tomando un vino blanco y un plato de carcamusas, como no podría ser de otra manera en Ludeña, Rufi me comentaba que, para haber sido una jornada tan potente, tenía la sensación de que no había habido altavoz, sin entender, además, cómo no había asistido ninguna autoridad en representación de las instituciones relacionadas con la misma, que esto era impensable en el País Vasco. Respuesta a parte, escuchándola me surgió la necesidad de escribir sobre la jornada para, al menos, dejar constancia, a modo de resumen, de lo que allí tratamos.

El título ya suscitaba confusión o cuanto menos, curiosidad. Sin embargo, fue muy reflexionado, buscando en todo momento explicar para entender, qué vinculación tienen los Derechos Humanos con los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Derechos de la Naturaleza. A partir de las sinergias que se han ido generando en el último año entre la Sociología, la Discapacidad y el programa de Naciones Unidas “Armonía con la Naturaleza”. Y siendo el consumo un hilo conductor muy interesante ya que nos encontramos sumergidos en una sociedad capitalista, en la que se fomenta un estilo de vida individualista, valores hedonistas y el culto a lo superficial, por lo que no es de extrañar que el consumismo que de la misma se deriva provoque unos efectos negativos que se ven reflejados en el cambio climático, en la destrucción de los ecosistemas o en el acrecentamiento de las desigualdades sociales, entre otros.

De los Derechos Humanos a los Derechos de la Naturaleza

Después de una breve e interesante presentación de la jornada a cargo de María Ángeles Abellán (Universidad de Valencia), Aurora Galán (decana de la Facultad de RRLL y RRHH de Albacete – UCLM) y una servidora, arranca la primera mesa de expertos moderada por Estrella Sánchez (Universidad del País Vasco)

En esta primera mesa intervino Joaquín Nieto (vicepresidente APDHE) ensalzando el recorrido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este año cumple su 75 aniversario, y que representó un antes y un después en la historia de la humanidad, emplazándonos a reflexionar que era hora de hacer lo mismo con la Naturaleza, ya que Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza están interconectados y son violados simultáneamente a lo largo de la historia, y proponiendo que Naciones Unidas avance hacia una nueva generación de derechos, en esta ocasión, hacia una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.

A continuación, pudimos conocer el triunfo de la ciudadanía con la consecución de la aprobación de la ley que reconoce derechos al Mar Menor y su cuenca, resultado de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), configurándose así un nuevo paradigma para la defensa jurídica de la Naturaleza, cuyos promotores, entre otras personas, fueron la profesora Teresa Vicente y el abogado Eduardo Salazar (ambos de la Universidad de Murcia), poniendo en el centro del problema la conocida situación de degradación ambiental e institucional en torno a la gestión del Mar Menor desde la década de los 80 del siglo XX y apuntando que unos de los orígenes de su extrema situación es justamente el trasvase del Tajo-Segura, tal y como también apunta Greenpeace y que, por otro lado, trae de cabeza a los gobernantes, ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, y sobre todo a los toledanos y toledanas.

Alejandro Salcedo (jefe de servicio de Consumo), nos aportó una visión del camino recorrido y el que queda por recorrer en cuanto al consumo sostenible, accesible e inclusivo. Siendo el Observatorio de Consumo de Castilla-La Mancha una iniciativa del Gobierno Regional que pretende fortalecer la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras, incluidas las que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y aquí me gustaría detenerme y hacer una llamada al uso de personas en situación de vulnerabilidad, en vez de personas vulnerables que, si se fijan bien, no es lo mismo.

¿Hemos pensado cómo nos comunicaríamos con nuestros familiares, por ejemplo, si nos ocurriera algo y nos encontrásemos separados de ellos, sin conexión a Internet o si tuviéramos una discapacidad que nos impidiera ver, oír, andar, entender, expresarnos…?

Finalmente, y no por ello menos importante, una acertada reflexión por parte de José Antonio Romero (CERMI CLM) sobre los derechos de las personas con discapacidad ante las emergencias, el cambio climático y sus consecuencias. ¿Hemos pensado cómo nos comunicaríamos con nuestros familiares, por ejemplo, si nos ocurriera algo y nos encontrásemos separados de ellos, sin conexión a Internet, sin medios para hacerlo, o si tuviéramos una discapacidad que nos impidiera ver, oír, andar, entender, expresarnos…? Responder esta pregunta es esencial para, al menos, empatizar con las personas con discapacidad, y empezar todos y todas a reivindicar que las páginas web, app, cartelería, textos y demás herramientas comunicativas cumplan con la accesibilidad cognitiva.

Tras un breve descanso para tomar un café, dio comienzo a la segunda mesa temática, un diálogo interactivo y relacional con miembros del CI43 y diversas asociaciones de discapacidad de Castilla-La Mancha, moderada en esta ocasión por Olga Fernández (FASPAS CLM)

Iniciaron la mesa Juan Antonio Rodríguez del Pino y Susana Marín (Universidad de Valencia), con una ponencia sobre género, cuidados y discapacidad, lanzándonos la pregunta, por qué los padres desertan. Más bonito fue cuando Susana comienza su exposición agradeciendo el recibimiento que han tenido y lo cuidada que se ha sentido, hablando de cuidados, cuanto menos agradecerla hacerlo público.

Seguimos aprendiendo con Salvador Manzanera (Universidad de Murcia) sobre las competencias para el emprendimiento en personas con discapacidad. Por todos es sabido que las personas con discapacidad presentan un porcentaje más alto de desempleo, por lo que hablar de emprendimiento no podía faltar en esta mesa.

Y una tercera intervención académica a cargo del compañero Juan Antonio Clemente (Universidad de Murcia), a partir de la cual reflexionamos sobre los retos y desafíos para impulsar la igualdad de oportunidades en el ámbito de la discapacidad y partiendo del marco legislativo y social europeo.

Cuatro propuestas

Pero, además, contamos con cuatro bravas exposiciones de diferentes compañeras/os en representación de sus asociaciones:

Conocimos las líneas de investigación en el daño Cerebral Sobrevenido, mirando hacia el futuro y recogiendo la caña que nos lanzó María Rodríguez (ADACE CLM) de la necesidad de investigar sobre el Daño Cerebral Invisible.

Buceamos en el Servicio de Capacitación Regional de DOWN CLM de la mano de Amparo Gómez, un gran trabajo que mejora la vida independiente de las personas con síndrome de Down, sus habilidades comunicativas, sociales, y por supuesto, laborales.

Descubrimos la aplicación E-Inclusiva sobre la digitalización de los servicios de intermediación laboral, lanzada recientemente por CLM Inclusiva Cocemfe y que nos explicó excelentemente su gerente Carlos Mora de Marcos.

Y, nos sorprendimos con los resultados mostrados por Olga Fernández (FASPAS CLM) sobre un estudio recientemente realizado sobre calidad de vida familiar en familias con hijas e hijos menores con discapacidad auditiva. Que, aunque los resultados están a la espera de publicación nos adelantó la importancia de la Atención Temprana.

Nuestra pretensión nunca fue crear una jornada para que participara una multitud sino un espacio amigable, amistoso y familiar, y creo que lo conseguimos. Porque lo que se hace con el corazón nunca puede salir mal. Conseguimos crear esas sinergias entre el mundo académico y el asociativo, en un paraje insuperable como es el Castillo San Servando de Toledo y sus espectaculares vistas.

De nuevo, agradecer a todas las personas que han participado y asistido de una u otra forma en esta jornada, y a las instituciones que la hicieron posible, Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de CLM, Universidad de Castilla-La Mancha, Las Cortes de CLM, Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete (UCLM), Dirección General de Juventud, Jefatura de Consumo de la Junta de Comunidades de CLM, CERMI CLM , FASPAS CLM, y por supuesto, al Comité de Investigación de Sociología de la Discapacidad de la Federación Española de Sociología (CI43).