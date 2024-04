Descobert un nou tram de la muralla medieval de Villena durant les obres d'urbanització del centre històric

Les obres de reurbanització del centre històric han deixat al descobert un tram de la muralla medieval de la ciutat de Villena al carrer José Zapater, on fa setmanes es va trobar una altra part d'aquesta estructura defensiva. La nova troballa és un dels més interessants i millor conservats fins a la data, situat a l'altura del número 33 i 35 del carrer, en la part més alta d'aquesta via i més pròxima al Castell de la Talaia.

Fins al lloc s'han desplaçat l'alcalde, Fulgencio Cerdán; l'edil de Centre històric, Eva García; i la regidora de Cultura, María Server, interessats en el descobriment, els qui han sigut informats per l'equip arqueològic municipal i els responsables tècnics de l'obra.

El llenç de muralla és un sòcol de maçoneria, assentat sobre una lletada de morter de calç, sobre el qual es conserva un tros de l'alçat de la muralla. En aquest punt, el mur sembla dibuixar una corba igual que l'alineament actual dels habitatges, que en aquesta part del recorregut són menys invasives i deixen al descobert la fonamentació del mur.

La muralla de Villena va ser elevada en principis del segle XIV, en l'època de Don Joan Manuel per a la protecció del barri de la Vila per a vincular-lo directament amb el Castell, i que deixava fora de la seua protecció de 'El Rabal'. Amb el temps, la pèrdua de la utilitat defensiva d'aquesta construcció va fer que, gradualment, els habitatges i edificis civils anaren integrant part dels seus materials fins a fer-la desaparéixer.

L'alcalde de la ciutat va destacar l'important valor que aquest tipus de troballes té per a “una ciutat monumental com la nostra, que sempre ha protegit i lloc en valor el nostre patrimoni. En aquests casos, els tècnics ja tenen protocolarizado quins són els passos que donar per a la seua protecció i catalogació”.

Cerdán va assenyalar que “tota obra de millora dels carrers d'aquest barri sempre està condicionada a descobriments d'aquest tipus, per a nosaltres no és una sorpresa. Només hem de saber conjugar la necessària protecció del nostre patrimoni amb el desenvolupament d'una reurbanització i actualització dels serveis en subsol com el d'electricitat i d'aigua, tant proveïment com sanejament i pluvials, pensats per a millorar la qualitat de vida del veïnat”.