Resaca electoral, No-DIO

Pasada la resaca electoral queríamos decir algunas cosas. La primera que España, la grande de verdad, no es fascista, la izquierda se movilizó, despacio pero consiguió moverse lo suficiente para frenar el gobierno Millanstruoso (Millán Astray sin duda es mucho más monstruo que la creación del doctor Frankenstein) de PP y Vox.

Si las elecciones han dejado claro algo, es que España es plural, multicultural y que no quiere volver a vivir en blanco y negro, que con esto del cambio climático lo peor que podemos hacer es ponernos cara al sol.

Si vemos a Europa, ese espejo donde parece que siempre tendemos a mirarnos, podemos intuir que, de verdad, aquello de que 'Spain is different' parece que, afortunadamente, es verdad. Mientras la ultraderecha más rancia gobierna o es segunda fuerza en muchos países, los españoles hemos conseguido que Vox se desinfle.

Quizá no sea la victoria que el gobierno progresista se merecía, quizá no se hayan reconocido los logros que se han conseguido en estos 4 años, o quizá haya sido un durísimo castigo por lo que ha podido interpretarse como errores, en cualquier caso, lo conseguimos, no pasaron.

Todavía no está todo conseguido, aunque queremos pensar que la pluralidad española será responsable y permitirá constituir un gobierno progresista que continúe el trabajo empezado, que permita un ejecutivo que pueda seguir sacando adelante leyes progresistas que mejoren la vida de las y los trabajadores de este país, que luche por eliminar las desigualdades de clase, que haga un país más feminista donde las mujeres sean iguales, menos racista, más plural… Pero, ojo, sabemos que no va a ser fácil y que las nubes no se disiparán hasta que no pase la investidura.

Queremos dar las gracias y la enhorabuena a Sumar y a todas y todos los candidatos y voluntarias que se han dejado la piel para llevar a cabo una campaña de vértigo, desde una organización casi en pañales que se ha ido encontrando baches a derecha y a izquierda, pero que ha sabido sortearlos lo mejor posible. Y ahí los resultados: se ha recuperado un buen puñado de votos que se perdieron en las municipales y, sobre todo, la emoción y las ganas de seguir trabajando de mucha gente.

Esto debe ser solo el principio del trabajo que permita continuar con la lucha y seguir ampliando derechos para la clase trabajadora. Como siempre, hay que hacer autocrítica para poder suplir los errores cometidos y seguir avanzando, siempre seguir avanzando desde el trabajo bien hecho, desde la esperanza de alcanzar una España más justa, dejando el miedo a un lado, dejando el NO-DO en el pasado.

*El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Eva Ramírez, Elías Rovira y Javier Sánchez.