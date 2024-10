Sobre la reunión Page-Sánchez

Desde Movimiento Sumar en Castilla la Mancha queremos explicar la importancia de la reunión entre el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, que para la ciudadanía de nuestra región es mucho más que un encuentro Sánchez-Page del que hablarán los medios de comunicación con la forma superficial habitual.

Castilla La Mancha está infrafinanciada. Necesita más dinero para políticas, para gasto público. El sistema de reparto actual de los ingresos, el modelo de financiación autonómica, es del año 2009.

En 15 años, la región ha sufrido un aumento de la población y, en consecuencia, las demandas de servicios públicos en zonas determinadas. El Corredor del Henares, La Sagra y toda la Autovía Madrid-Toledo y las áreas urbanas de Albacete o de la Capital Regional han incrementado sus demandas en servicios esenciales muy por encima del esfuerzo inversor del gobierno de Page.

Los vecinos y vecinas de Alovera, Guadalajara, Yuncos, Illescas, Bargas o Toledo, sabemos de sobra que la oferta de servicios públicos va por detrás de las demandas de una población creciente. Familias con hijos sin pediatras, grandes listas de espera sanitarias o de dependencia, son la demostración palpable de la realidad.

Además, en estos 15 años se ha agravado la situación de la “España Vaciada” y de la por vaciar. Las justas demandas de la comarca de Almadén, el Señorío de Molina, la Serranía de Cuenca, las Tierras de Talavera o las Manchuelas conquense o albaceteña requieren un esfuerzo en los gastos y prestaciones públicas mucho mayor, aunque las políticas regionales sobre zonas despobladas sean ejemplo en el resto de España.

Por eso es tan importante que de la reunión salgan políticas efectivas con compromisos, que empiecen, por ejemplo, con poner al día las cifras del techo de gasto, la senda de déficit o deuda y todos esos artilugios de la austeridad presupuestaria. ¿A qué nos referimos? A que el Instituto Nacional de Estadística ha hecho mal su trabajo. Se quedó muy corto al estimar la riqueza de España en los ejercicios 2021, 2022 y 2023. El PIB de España fue mayor y se está ajustando poco a poco. Es un tema poco conocido y menos comentado por los expertos económicos.

Como el PIB fue mayor los límites en los que se basaron las políticas presupuestarias de la Junta se quedaron cortas. Compensar estos límites, injustamente impuestos, servirían para que estos días de final de año no nos encontremos sin enfermera o sin profesora porque la Consejería de Hacienda no permite las sustituciones, o que no se actualicen las inaceptables diferencias retributivas entre el personal de los servicios sociales de atención primaria para no desviarnos de la senda trazada.

Luego ya si se ponen de acuerdo en la financiación autonómica, la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica o del cumplimiento y desarrollo de la Ley Estatal de Vivienda, temas que requieren una explicación posterior, miel sobre hojuelas.