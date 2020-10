La excoordinadora de Vox en Talavera plantea llevar a la vía judicial las primarias de Vox: "El partido no ha sido imparcial"

El pasado mes de septiembre Vox llevó a cabo procesos de primarias para dirimir la dirección de los comités provinciales del partido que cuentan con más de 500 afiliados, como es el caso de Toledo. Para presentarse, los candidatos debían reunir el apoyo de al menos el 10% de la militancia. El partido proclamó candidaturas en tan solo 7 de las 19 provincias que cumplían el requisito del mínimo de afiliados, mientras que en las otras 12 se dio como ganador al único candidato que habría alcanzado los avales necesarios.

De esta manera, en Toledo, la presidencia recaía en manos de Daniel Arias, quien fuera candidato a la Junta por la formación y que ya cogió las riendas de Vox en la provincia tras no conseguir un escaño en el Parlamento regional el año pasado. Según indica Vox, fue el único candidato en conseguir los avales requeridos en esta provincia castellanomanchega. No obstante, no fue el único que intentó presentarse al proceso. También lo hizo María Isabel Moreno, ex coordinadora del partido en Talavera y candidata al Senado en las penúltimas elecciones generales.

Según señala a este medio Moreno, el mínimo de avales que tendría que alcanzar en la provincia de Toledo es de 84. "Según nos informaron habíamos conseguido 85 pero tenemos conocimiento de que habíamos conseguido más. Y nos dijeron que 12 eran nulos", explica sobre este proceso en el que los avales se verificaban si el afiliado llevaba un mínimo "de nueve meses" en el partido y estaba al corriente de pago.

En este sentido, asevera que comprobaron en la plataforma web en la que los afiliados podían validar su aval que "no podía entregarse" si no se cumplían los requisitos mencionados, por lo que cree que es "imposible" que se anularan esos 12 avales que le impidieron enfrentarse en el proceso de primarias de Vox a "la lista oficialista" de Daniel Arias a pesar del equipo de gente "valiosa y trabajadora" que conformó.

Reclamaciones al Comité Electoral

Por ello, Moreno solicitó al Comité Electoral por escrito conocer por qué se anulaban esos 12 avales ya que a su juicio está "claro que están yendo contra sus propios actos". "He pedido saber qué requisito han incumplido y me dicen que no pueden decírmelo porque la base de datos no recoge nombres", indica la afiliada, que reprocha que no ha habido "transparencia" y que "estaba claro que estas primarias estaban enfocadas a blanquear a los candidatos oficialistas".

Además de esta situación, Moreno afirma también que durante el proceso, cuando aún no se habían proclamado oficialmente las candidaturas -antes del día 14 de septiembre-, hubo cargos orgánicos y electos del partido que se posicionaron a favor de alguna de las candidaturas a través de mensajes o publicaciones en sus redes sociales cuando está "prohibido" hacer este tipo de manifestaciones fuera del período de campaña electoral que establecían desde el día 15.

VoxHabla: ven "pucherazo" hasta en ocho provincias

"He recibido audios de afiliados que me pedían ayuda diciendo que les estaban coaccionando para conseguir el aval", asevera también en una entrevista con este medio Moreno, que se unió a la plataforma de críticos con el partido -VoxHabla- para denunciar ante el Comité Electoral las irregularidades que creen que se han cometido en este proceso de primarias. A la toledana le acompañan también las firmas del valenciano Juan García Santandeu; Sayde Chaling Chong, de Barcelona; Manuel Pérez, de Sevilla; Ignacio Pozo, de Granada; Pascual Mónica Pruneda, de Alicante; Alfonso Galdón y Julio Bueno de Murcia; y Rodolfo Espina, de Asturias.

Entre los afectados en las ocho provincias mencionadas elaboraron un dosier de 42 páginas denunciando con todo lujo de detalles los problemas que han tenido los aspirantes alternativos para la recogida de esos avales, según recogía eldiario.es, que indicaba que "esas pruebas son 131 documentos que se adjuntan al recurso, con pantallazos de redes, vídeos y audios que demostrarían la vulneración e irregularidades cometidas durante el proceso". "En Vox hay miedo y mucho 'síndrome de Estocolmo'", afirmó Fernando Moya, el portavoz de VoxHabla, al mencionado medio.

Moreno, que esperaba "una explicación coherente y fundamentada" tras la anulación de la docena de avales que le impidieron presentar su candidatura, apunta que el partido "no ve indicios para impugnar la candidatura" de Daniel Arias pese a los recursos presentados y las pruebas que demuestran cómo hubo concejales de Vox en la provincia y otros cargos del mismo que apoyaron al candidato en sus redes sociales cuando no se había iniciado la campaña electoral de los candidatos.

Estudia acciones legales contra un partido que "internamente, de democrático no tiene nada"

Tampoco han obtenido respuesta del partido al recurso presentado desde VoxHabla: "Imaginamos que va a ser la callada por respuesta... Consideramos que por mucho que nos digan que no ha habido una auditoría de la aplicación. Estamos estudiando iniciar acciones legales ya que creemos que no ha habido transparencia. Nos planteamos si merece la pena continuar en un partido que presume de democrático y que, internamente, de democrático no tiene nada".

Remarca Moreno que no tiene "nada en contra" de Arias, aunque "políticamente su gestión discrepa" con su criterio, y opina que ella "tenía posibilidades" de haber sido presidenta provincial de la formación". "He tenido varios cargos en la provincia -también fue secretaria general de las dos gestoras que tuvo Vox en Toledo- y desde que me retiré se han perdido miles de afiliados en la provincia", señala, al tiempo que advierte que "hay muchos concejales de Vox que en un corto período de tiempo dejarán de serlo".

"El modus operandi ha sido exactamente el mismo -en el resto de provincias-. Es calcado. La gran mayoría opina igual, no están conforme con lo que se está trabajando. Para ser políticos hay que tener conocimientos y saber gestionar. Creo que la discrepancia va creciendo, no está resultando ese proyecto ilusionante con el que luchar por España al que todos nos unimos con mucha ilusión. Nos hemos llevado una decepción muy grande", recalca la afiliada toledana sobre este proceso de primarias y la gestión de la organización de Vox.

La fecha para realizar la proclamación definitiva de los nuevos presidentes provinciales del partido, una vez se hubieran resuelto las impugnaciones, era este 4 de octubre, pero, hasta este lunes, no se han publicado las mismas en su página web ni en sus redes sociales. Por su parte, el partido, consultado por este medio, remarca que "no se aprecian irregularidades" en las primarias celebradas en Toledo e indican que si Moreno hubiese obtenido los avales "se habría celebrado el proceso electoral" entre Arias y ella.