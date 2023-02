Un empresario y hermano de un candidato de Vox, a Page: “Se puede ser del PSOE, defender España y a la empresa”

“Quiero agradecer personalmente su firme convicción por desarrollar políticas coherentes y para todos. Déjeme decirle una cosa mirándole a los ojos. Por supuesto que se puede ser del PSOE y defender la unidad y la bandera de España. Por supuesto que se puede ser del PSOE y estar al lado de la empresa. No hay política social mejor para los trabajadores que poner en la puerta de sus casas un puesto de trabajo”. Es lo que le ha dicho hoy Juan José de la Huz, propietario de una quesería en Villamayor de Santiago (Cuenca) al presidente de Castilla-La Mancha que visitaba la fábrica.

Curiosamente se trata del hermano de Jesús Manuel de la Huz candidato de Vox por la provincia de Cuenca en las próximas elecciones autonómicas. Hoy su hermano Juan José ha intercambiado elogios con García-Page por sus “políticas coherentes”, según recoge Europa Press.

El presidente castellanomanchego ha visitado la quesería y allí aseguraba que esta empresa es “de las que llenan de orgullo” a una región como Castilla-La Mancha ya que “hay muy poca gente que además de sacar adelante a su familia pueda poner en pie un negocio de interés público, de los que generan riqueza”.

El gerente respondía agradeciendo las “políticas coherentes” en materia empresarial del Ejecutivo castellanomanchego. Al tomar la palabra, García-Page ha dado respuesta. “Me ha venido bien lo que has dicho. Soy militante del PSOE de siempre y me moriré ahí, pero siempre he tenido claro que un partido político es un medio para conseguir las cosas, no un fin”.

Así, García-Page se mostraba “convencido” de la importancia de la empresa familiar, por su “filosofía” impresa en la gestión del negocio con “un punto más de humanidad”, ya que “mira a la cara a los trabajadores y a las familias”. En eso coincide en materia política, ya que “la de verdad es la que se hace mirando a la cara”.

El presidente de la patronal también alabó a Page frente a las políticas de Sánchez

El empresario quesero no ha sido el único en alabar al presidente regional para contraponer su gestión con la de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. El viernes Ángel Nicolás, presidente de la patronal castellanomanchega aseguraba que el Ejecutivo nacional “está legislando en contra de la empresa porque hay menos votos en este lado que en el otro”. En paralelo resaltaba la gestión García-Page. “Comparen las políticas socialistas de Castilla-La Mancha y las del Gobierno central que es socialista y de otros. Aquí la legislación es diferente”.

Aseguraba que en la comunidad autónoma “la empresa siempre está ahí, los trabajadores también. El acuerdo social siempre está ahí y no se ha acordado nada de manera unilateral con los sindicatos o con los empresarios. No se ha dejado fuera a nadie. No es comparable y me quedo con la situación de Castilla-La Mancha”.

Por cierto que, preguntado sobre la llegada de Vox al Parlamento regional a partir del próximo 28 de mayo e incluso sobre la posibilidad de un gobierno PP-Vox, Ángel Nicolás eludía pronunciarse al asegurar “que gane el mejor”, aunque advertía que a la patronal “no le gusta un pelo” que el gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León haya optado por recortar ayudas a empresarios y sindicatos en el marco del diálogo social y también las relacionadas con programas relacionados con riesgos laborales. “Es un retroceso que a estas alturas es bueno que la negociación colectiva desaparezca”.