El presidente de los empresarios castellanomanchegos: “Es un retroceso” el recorte de subvenciones a patronal y sindicatos en Castilla y León

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) ha dicho este viernes que a la patronal “no le gusta un pelo” que el gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León haya optado por recortar ayudas a empresarios y sindicatos en el marco del diálogo social y también las relacionadas con programas relacionados con riesgos laborales. “Es un retroceso que a estas alturas es bueno que la negociación colectiva desaparezca”, decía Ángel Nicolás. “O que no se critique las subvenciones que han recibido los partidos políticos”.

“Tengo que decir alto y claro que las aportaciones que reciben empresarios y sindicatos no son subvenciones, sino que recibimos dinero para ejecutar programas que al gobierno le viene bien que hagamos nosotros y por eso se cobra. A los abogados y técnicos que están en las mesas de negociación les pagamos nosotros y no se cobra por ello”.

Ángel Nicolás se pronunciaba así durante un encuentro en Toledo con la prensa para hacer balance del año 2022 y analizar las previsiones para el presente año en el que hay varias citas con las urnas, entre ellas elecciones autonómicas y municipales el próximo 28 de mayo.

Unos comicios para los que las encuestas no terminan de aclarar si se mantendrá el Gobierno socialista de Emiliano García-Page o la Presidencia de la Junta cambiará de color político. Entre las posibilidades, no se descarta un gobierno de pacto PP-Vox. La formación de derechas entraría por primera vez en el Parlamento castellanomanchego, desplazando a Ciudadanos.

Sobre esa posibilidad se ha preguntado al presidente de la patronal regional. “Hace mucho tiempo que adoptamos la posición de no valorar lo que pueda ocurrir en las elecciones. Siempre decimos lo mismo: que gane el mejor” y sostiene que como organización no es algo que se valore. “¿De qué hablamos cuándo tenemos asambleas? Pues de lo necesario que es trasladar a nuestro gobierno regional algunas medidas a través de alguna de las 90 mesas en las que participamos, pero no valoramos si es bueno o no para la empresa”.

No es comparable el Gobierno socialista de la región con el gobierno central socialista y de otros. Me quedo con la situación de Castilla-La Mancha

En todo caso, añadía, “cuando están gobernando se ve el pelo de cada uno y te gusta un partido más u otro en función de lo que está haciendo a favor de las empresas”. Ha contrapuesto la actuación del Gobierno de España para asegurar que “está legislando en contra de la empresa porque hay menos votos en este lado que en el otro”, decía, con el Ejecutivo de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha. “Comparen las políticas socialistas de Castilla-La Mancha y las del Gobierno central que es socialista y de otros. Aquí la legislación es diferente”.

En este aspecto ha resaltado que en la comunidad autónoma “la empresa siempre está ahí, los trabajadores también. El acuerdo social siempre está ahí y no se ha acordado nada de manera unilateral con los sindicatos o con los empresarios. No se ha dejado fuera a nadie. No es comparable y me quedo con la situación de Castilla-La Mancha. Hay planes que han sido muy efectivos”, apuntaba.

Un documento propuestas para los partidos con representación parlamentaria

Ha comentado que, como viene siendo habitual en otras citas electorales, la patronal regional está elaborando un documento con propuestas empresariales dirigidas a los partidos políticos con representación parlamentaria en Castilla-La Mancha. Es decir, PSOE, PP y Ciudadanos. “Concretamos lo que es necesario y, es más, algunas propuestas están pactadas con los sindicatos”.

Estará listo en breve y para elaborarlo han participado 350 asociaciones vinculadas a CECAM de forma sectorial, provincial o local.