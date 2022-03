El presidente del PP de Castilla-La Mancha defiende la “trazabilidad demostrada” de Núñez Feijóo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha votado ya a Alberto Núñez Feijóo como presidente nacional del Partido Popular, señalando que el candidato ofrece una nueva etapa con un proyecto “fiable, transparente y reconocible”.

Así lo ha indicado Núñez en Almansa (Albacete), donde ha incidido en que Núñez Feijóo es un político con una “trazabilidad demostrada” que ha alcanzado cuatro mayorías absolutas en Galicia y que ha demostrado que la gestión “no está reñida con los principios, con los valores y con un proyecto que tiene que ser para todos, independientemente de quien te vote”.

Núñez se ha mostrado orgulloso del papel del PP de Castilla-La Mancha en este proceso, con más de 5.000 avales entregados al candidato, más de 3.000 inscritos para votar en el proceso y con más de 250 personas que asistirán al Congreso Nacional en Sevilla, además de los invitados y miembros de la organización. “España necesita un PP reconocible, en el que cualquier ciudadano se pueda ver reflejado y pueda confiar”, ha afirmado.

Petición de Consejo extraordinario

De otro lado, Núñez ha celebrado que ayer 400.000 personas, más de 20.000 de ellas de Castilla-La Mancha, se dieran cita ayer en Madrid para manifestarse en contra de las políticas del PSOE para el mundo del campo. Entre ellas, una nutrida representación del PP de Castilla-La Mancha porque “creemos en la agricultura, la ganadería, el mundo rural y en las tradiciones como los toros y la caza y, lo hicimos porque creemos que la actual política del PSOE lleva a la ruina a miles de personas en Castilla-La Mancha y en España”.

“¿Qué más tiene que pasar en España para que Sánchez inicie una senda de bajada de impuestos? ¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez se dé cuenta de que las familias no llegan a final de mes?”, ha cuestionado. Así, Núñez ha incidido en que los autónomos y las pymes no pueden pagar la luz y los combustibles y que el sector primario no puede seguir trabajando a pérdidas. En este sentido, ha dicho que en provincias como Toledo “no se puede alimentar al ganado porque no hay piensos”.

“Que pregunten en Menasalbas, principal explotación ganadera de Castilla-La Mancha, donde no hay pienso para alimentar al ganado”, ha dicho, al tiempo que ha lamentado que nunca hubo un gobierno “tan alejado de la realidad de la calle” como el de Sánchez y el de Page. En Castilla-La Mancha, según ha afirmado Núñez, Page también tiene herramientas para bajar los impuestos. Por ello, ha exigido a Page que convoque de forma extraordinaria y urgente un Consejo de Gobierno para tomar tres decisiones fundamentales.

Entre ellas, que anuncie que llevará a las Cortes regionales la derogación de la ley por la que quiere cobrar a los castellanomanchegos por beber agua; que anuncie la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones y la bajada del IRPF de forma inmediata y que exija a Sánchez la bajada del IVA en la luz, los combustibles y el gas. “Si de verdad quiere ayudar a las familias y a la gente que tome estas tres medidas urgentes”, ha concluido.