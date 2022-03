Rosa Becerril, nueva directora del Museo del Greco en Toledo

El Ministerio de Cultura y Deporte ha anunciado el nombramiento de Rosa Becerril Sánchez como nueva directora del Museo del Greco en Toledo. El plazo de incorporación será de un mes a partir del próximo viernes 18 de marzo. La resolución de la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de director o directora del Museo del Greco se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día de hoy. Sustituye en el puesto a Juan Antonio García Castro.

Rosa Becerril Sánchez es licenciada en Historia del Arte e Historia Antigua por la Universidad de Salamanca y postgraduada en museología por la Universidad San Pablo CEU. En 2004 se incorporó al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y desde entonces ha desarrollado una intensa carrera profesional en distintos museos estatales del Ministerio de Cultura y Deporte, el Museo del Ejército, el Museo Reina Sofía y en Patrimonio Nacional.

En 2018 se incorporó a la Subsecretaría General de Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte como vocal asesora y en 2020 fue nombrada jefa del gabinete de la Secretaría General de Cultura. Desde el año pasado ocupa el puesto de jefa del área de documentación y difusión del Instituto del Patrimonio Cultural de España.

“Su larga y completa trayectoria le ha permitido adquirir experiencia en puestos de responsabilidad en el sector público cultural; en el establecimiento de relaciones institucionales a nivel nacional e internacional y en la coordinación y gestión de equipos multidisciplinares; además de desplegar sus conocimientos especializados sobre las colecciones estatales y las tareas de conservación y restauración propias de los museos”, destaca el Ministerio.

Polémica destitución

El pasado mes de junio, la directora general de Bellas Artes, Dolores Jiménez-Blanco, convocó a su despacho del Ministerio de Cultura a Juan Antonio García Castro, entonces director del Museo del Greco de Toledo desde 2013. Sobre la mesa tenían preparado el cese inmediato de García Castro al frente del museo estatal. La razón esgrimida por Jiménez-Blanco fue “remodelación organizativa”, aunque aclaró que no era una decisión suya sino de su superior, el secretario general de Cultura, Javier García Fernández, que era quien firmaba la orden.

García Fernández asegura que fue Dolores Jiménez-Blanco quien tomó la decisión. “No es mi decisión. Por encima estoy yo, pero la iniciativa es de ella y he respetado su propuesta. El museo debe replantearse para qué sirve, porque apenas tiene obra del Greco y como casa-museo no puede seguir funcionando”, apunta el secretario general de Cultura. ¿Y el actual director no estaba capacitado para llevarlo a cabo? “El replanteamiento es una etapa nueva y hay que buscar una nueva persona que lo haga”, contesta García Fernández. Añade que es normal que se cesen directores de museos: “La Administración nombra y cesa. Es un cargo de libre designación”. ¿Alguna razón objetiva para el cese? “No hay que dar razones. Si tuviéramos que explicar cada decisión qué sería esto. El régimen jurídico es muy claro al respecto”, respondió sobre lo que podría entenderse como un cese arbitrario.