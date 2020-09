Toledo se apunta a las movilizaciones contra el cambio climático del próximo 25 de septiembre

La organización global Fridays For Future ha vuelto a convocar este otoño protestas climáticas mundiales. En Toledo, será Juventud por el Clima junto con la Alianza por el Clima de Toledo quienes promuevan las movilizaciones online el próximo 25 de septiembre.

Desde estos colectivos afirman que pese a la crisis del coronavirus, los activistas de la organización no han dejado de movilizarse durante los últimos meses. Muestra de ello han sido las convocatorias que viernes tras viernes han llevado a cabo en las redes sociales a través de la etiqueta #ClimateStrikeOnline. Además, el pasado 24 de abril ya se organizó una manifestación de sombras que resultó “todo un éxito de visualizaciones”. El próximo 25 de septiembre, los ‘strikers’ -como se conoce a los miembros de la organización- saldrán a la calle bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria.

“Hemos visto que incluso en el peor escenario para la salud pública vivido hasta ahora, la crisis climática no se detiene. Pese a ello, no se han tomado medidas para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de manera sostenible. Además, hemos visto que los políticos pueden actuar de manera rápida y coordinada con la ciencia. No hay excusa para no escuchar. Por ello, las inversiones que ahora se realizan para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias, deben estar en línea con el Acuerdo de París”, afirman desde la organización.

Millones de personas participaron en todo el mundo en las protestas climáticas anteriores organizadas por los distintos grupos internacionales de Fridays for Future en las que se exigían el cumplimiento del objetivo de 1,5 grados establecido en el Acuerdo de París.

Participación ciudadana

Es por ello por lo que desde Fridays For Future Toledo junto con Alianza por el Clima, siguiendo todas las medidas de seguridad, se realizará una nueva actividad online. Piden para ello la participación ciudadana con una foto los participantes en horizontal y un cartel relacionado con el movimiento que exija acciones y medidas urgentes de los gobiernos frente al cambio climático, junto con la fecha, 25 de septiembre.

La fecha tope de recepción de fotografías sería el día 23 de septiembre. Con las fotos realizarán un vídeo conmemorativo para difundirlo por las redes sociales “para que se vea que seguimos luchando por nuestro futuro y nuestro planeta siguiendo todas las medidas de seguridad”. Las fotos pueden remitirse al correo alianzaxclimatoledo@gmail.com o a través de las redes sociales.