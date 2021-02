El presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción, se ha tenido que enfrentar este miércoles a la inverosímil situación que ha creado en su Sala un abogado que se negaba a usar mascarilla porque le "resta fluidez mental". El letrado es Gabriel Ruiz, que además ejerce como médico en terapias alternativas y es un negacionista de la COVID-19.

Ruiz, con consulta médica en Aguilar de Campoo (Palencia) y conocido también como el "doctor clorito" por recomendar clorito de sodio para curar el cáncer, se encontraba en la Sala Civil-Penal donde se iba a celebrar la vista sobre un recurso contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, que condenó a su defendido por el asesinato de una mujer en plena calle. Antes de que comenzase, el presidente del tribunal le pidió que se pusiese la mascarilla pero él argumentó que la normativa no la contempla "cuando se pueda guardar distancia social de metro y medio". "Aparte yo estoy exento porque me perjudica la salud", añade. "¿Pero eso quiÉn lo dice, que le perjudica la salud?", pregunta Concepción.

"Mire, la única excepción que hay al uso de mascarillas en los lugares cerrados abiertos al público son en aquellos supuestos en los que exista una dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, cosa que no veo que en usted se produzca, en personas en las que el uso de la mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados... Usted ha presentado un escrito, no un certificado, firmado por usted mismo, diciendo que el uso de las mascarillas es perjudicial para la salud pero no nos dice usted por qué", le dice el magistrado. Concepción continúa relatando los supuestos, entre los que no se encuentra el letrado.

"Tengo fundamentos científicos, lo tengo todo estudiado e investigado"

"Yo creo señor abogado, que la situación en la que nos encontramos es lo suficientemente grave como para que usted se avenga a razones y si quiere intervenir en este acto, haga el favor de ponerse la mascarilla", le insiste el juez. "Señoría, me pondré la mascarilla y permítame que le exponga: no es cuestión de creencias, de lo uno cree o no cree, es cuestión de fundamentos científicos. La mascarilla perjudica a todos, incluido usted. Usted es libre de llevarla o no llevarla, le obliguen o no le obliguen. Yo tengo fundamentos científicos para demostrar que perjudica la salud", rebate el abogado. Mientras, Concepción le pide que le ponga el plástico al micrófono que está utilizando.

"La mascarilla perjudica la salud y a mí me perjudica aunque usted considere que no, porque me está restando mi fluidez mental. Hubo un juicio en que me la puse, obligado por la juez, y restó mis facultades", asegura. Ruiz insiste en lo que dice "la propia ley" y en que la mascarilla "perjudica" incluso al propio juez "lo asuma o no lo asuma". Acepta ponérsela, dice, pero califica la situación como "muy violenta" porque es una cuestión "de principios" y "una persona sin principios no es nada".

"Bueno no estamos aquí para elucubrar", zanja el juez al tiempo que le recuerda que está ahí para que la ley se cumpla y que para facilitarle las cosas, le van a dar una mascarilla -quirúrgica- "que no agobia tanto", o una pantalla protectora al tiempo que le pide que respete a los demás.

La vista da comienzo mientras Ruiz intenta montar la pantalla, cosa que no consigue. "Esto es un galimatías y es para hacerlo con tranquilidad", comenta. Finalmente pide una mascarilla y dice que va "perder" sus derechos. El juez le recuerda que "hay más de 100.00 muertos" mientras que Ruiz insiste en que lo tiene "todo investigado y estudiado". "Vivimos más de dos días y se demostrará todo esto, es una pena, hablaremos de estas anécdotas con la historia", masculla mientras espera a que le faciliten una mascarilla que finalmente se pone. La situación ha sido hecha publica por el propio TSJ de Castilla y León a través de su cuenta en Twitter.