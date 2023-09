El alcalde de Valladolid respalda repartir ceniceros del lobby tabaquero ya que “no es bueno fumar ni tirar colillas”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha respaldado este viernes que durante las fiestas de la ciudad y en colaboración con la Mesa del Tabaco, un lobby del sector tabaquero, se repartan 7.500 ceniceros portátiles y reutilizables en la capital vallisoletana, criticados por la oposición este jueves.

Cuántos años acorta la vida el fumar y otras preguntas sobre las enfermedades ligadas al tabaquismo

Más

Se trata una iniciativa comunicada desde el área de salud pública del Consistorio, que corresponde a Vox en el gobierno municipal, que han adoptado “muchísimas ciudades”, según ha trasladado este viernes el regidor. La medida ha sido criticada desde el anterior equipo de Gobierno, y el exalcalde y diputado Óscar Puente ha tuiteado “concejal de salud pública de VOX en Valladolid. Repartiendo ceniceros. ¿De verdad merecíamos que nos cambiaseis por esto?”. Ello en referencia a la foto facilitada por el Ayuntamiento con miembros del consistorio y de la Mesa del Tabaco con el cenicero que será repartido tras el acuerdo de colaboración.

Jesús Julio Carnero ha incidido en que aunque “no es bueno fumar”, y hay que alentar a la población a no hacerlo o con mucha moderación, tampoco está bien tirar las colillas en las calles.

En declaraciones a los medios este 8 de setiembre, día de la patrona de la ciudad, la Virgen de San Lorenzo, el regidor se ha referido así, a preguntas de los periodistas sobre la medida del área de salud del consistorio, que corresponde a Vox en el gobierno municipal, de junto a la Mesa del Tabaco, de repartir esos ceniceros.

En un comunicado, el Ayuntamiento explicó ayer que es una actuación gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Mesa del Tabaco, “que representa a la cadena de valor del sector del tabaco en España, es decir a cultivadores, transformadores, fabricantes de labores del tabaco y de máquinas expendedoras, importadores, distribución mayorista y estancos”.

El Ayuntamiento de Valladolid explicó que “pretende concienciar sobre los problemas de suciedad y medioambientales que se originan al tirar las colillas al suelo y solicita la colaboración ciudadana para evitar esta práctica”.

El alcalde ha incidido este viernes en que “es una medida que yo he visto que se ha adoptado en muchísimas ciudades. Me parece que no es bueno fumar pero tampoco es bueno que las colillas de aquellos que fumen queden en el suelo”. A su juicio, se trata de “una medida de reciclado, de civismo”, pero “siempre alentando a la población a que no fumen y si lo hacen, que lo hagan con muchísima moderación. Y lo digo con mucha experiencia”, ha concluido.

Los ceniceros de la polémica se repartirán durante los días 7, 8 y 9 de septiembre en las calles de la ciudad. Además de facilitar los medios para que las colillas puedan ser desechadas correctamente, se informará a los fumadores del lugar en el que debe depositarse este residuo. El Ayuntamiento destacó en su nota que “es importante destacar que se trata de un cenicero reutilizable que puede usarse en sucesivas ocasiones”.