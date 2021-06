Las Cortes de Castilla y León rechazan los indultos a los presos del procés

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en contra de los indultos a los políticos independentistas catalanes que ha presentado el Grupo Parlamentario del PP. La propuesta ha salido adelante con el respaldo de todos los diputados del PP, los del Grupo de Ciudadanos, el único procurador de Por Ávila (escisión del PP), y de la procuradora de Vox, Fátima Pinacho. El procurador leonesista Luis Mariano Santos no ha votado.

Los 35 procuradores del PSOE han rechazado en bloque la PNL del PP, que se ha hecho a viva voz y por llamamiento público, circunstancia que han aprovechado algunos diputados para emitir mensajes contra la propuesta. El procurador Juan Luis Cepa ha respondido "sin miedo no" mientras que Fernando Pablos ha afirmado "por España no" y Rubén Illera ha espetado que "no hay más chorrada que esta, no". "Por la concordia no", ha respondido por su parte Luis Ángel Fernández Bayón.

Los dos diputados de Podemos-Equo y la procuradora no adscrita, María Montero -que abandonó Ciudadanos unos días antes de la moción de censura del socialista Luis Tudanca contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El voto de Montero en contra de la PNL le ha valido el ataque de su exjefe de filas y vicepresidente autonómico Francisco Igea en su cuenta de Twitter.

Que alguien que se presentó con la lista de @CiudadanosCs vote a favor de los indultos es lo más repugnante que he visto en política — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) 9 de junio de 2021

Según Igea la actitud de Montero es lo más repugnante que ha visto en política.