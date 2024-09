Los cineastas Assayas, Delpero, Gomes y Ruizpalacios competirán por la Espiga de Oro de la Seminci de 2024

El francés Olivier Assayas, la italiana Maura Delpero, el portugués Miguel Gomes, el chino Guan Hu, la griega Atina Rachel Tsangari y el mexicano Alonso Ruizpalacios son algunos cineastas extranjeros que competirán por la Espiga de Oro de la 69º Semana Internacional de Cine de Valladolid, del 18 al 26 de octubre.

A falta de conocer la película de clausura, la sección oficial estará compuesta de veinticinco filmes con una amplia representación española, hasta siete producciones entre las que figuran, aunque fuera de concurso, los debut como directoras de las actrices Paz Vega ('Rita') y Carolina África ('Verano en diciembre').

El director de Seminci, José Luis Cienfuegos, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han presentado este miércoles en Madrid, en la sede de la Academia del Cine, el grueso de la programación del festival con el contenido íntegro de sus dos principales secciones (Oficial y Punto de Encuentro).

Valor patrimonial

El festival de Valladolid es un “valor patrimonial” de todos los españoles, “es una edición icónica como antesala a la que será el próximo año una redonda, la 70ª”, ha explicado el alcalde, mientras que el director se ha referido a la “gran competición internacional” y “gran presencia española” programada para esta ocasión.

La participación extranjera de la sección oficial cuenta con nombres del cine europeo e internacional como los franceses Olivier Assayas ('Hors du temps') y Alain Guiraudie ('Misericordia'); el portugués Miguel Gomes ('Grand Tour'); el chino Guan Hu ('Black Dog'); y la griega Athina Rachel Tsangari ('Harvest').

Proyectarán también sus últimas creaciones la italiana Maura Delpero ('Vermiglio') y los estadounidenses Tracie Laymon ('Bob Trevino likes it') y Tyler Taoromina ('Christmas eve in Miller's point').

A ellos se suman los nuevos trabajos de los iraníes Maryam Maghadam y Behtash Sanaeeha ('My favourite Cake') -no estarán en el festival debido a la retirada de su pasaporte por el gobierno iraní-; el noruego Dag Johan Haugerud ('Sex'); el rumano Emanuel Parvu ('Tres kilómetros al fin del mundo'); el mexicano Alonso Ruizpalacios ('La cocina'); y el singapurense Yeo Siew Hua ('Strangers Eyes').

Óperas prima

Junto a ellos, la Sección Oficial también programará en competición las óperas prima de la directora griega Ariadne Labed ('Septiembre dice'); del noruego Halfdan Ullmann Tondel ('Armand') -nieto de Ingmar Bergman y Liv Ullmann-; y de la francesa Agathe Riedinger ('Diamante en bruto').

Por su parte, el cineasta francés Michel Hazanavicius presentará fuera de concurso su película de animación 'The most Precious of Cargoes'.

Participación española

La vicepresidenta segunda de la Academia de Cine, la actriz Susi Díaz, ha explicado que Valladolid es “una de las citas más importantes para nuestro cine, donde abunda el gran cine patrio” como lo demuestras las dieciocho películas españolas que participarán en las diferentes secciones del festival de Valladolid.

Siete son las propuestas españolas de la Sección Oficial que incluyen desde los regresos de dos autores consagrados como Javier Rebollo ('En la alcoba del sultán') y Mar Coll ('Salve María'), hasta los debut en la ficción de dos mujeres con una trayectoria en otros ámbitos como la actriz Marta Nieto ('La mitad de Ana'), y la productora Elena Manrique ('Fin de fiesta').

Todos estos títulos, junto con la anunciada película inaugural de Carlos Marques-Marcet ('Polvo serán'), competirán por la Espiga de Oro.

Junto a estas cintas y fuera de concurso figuran los estrenos en la dirección de dos actrices: Paz Vega ('Rita'), y Carolina África ('Verano en diciembre').

Punto de Encuentro

Respecto a la sección Punto de Encuentro, reservada a los primeros trabajos de cineastas emergentes, el director del festival, José Luis Cienfuegos, se ha referido a ocho películas que se estrenan en este certamen en primicia, lo que da “buena muestra del nivel”, entre ellas la cinta de la alemana Sarah Friedland ('Familiar Touc') y la ópera prima de la lituana Saulé Bliuvaité ('Toxic').

En la sección oficial de cortometrajes (donde han recibido 1.800) destaca la presencia del actor Eduard Fernández, que suma este 2024 su debut en la dirección con 'El otro'.