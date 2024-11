Renault y los sindicatos prorrogan el convenio colectivo de 2025 con reproches de CCOO

Renault y los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) prorrogan el convenio colectivo de 2025 con reproches de CCOO. El 91,33% de las asambleas de afiliados de UGT han respaldado el acuerdo con la multinacional, que fija en 100 nuevos contratos indefinidos, una subida retributiva del IPC más el 1% con una cláusula de revisión al alza y una previsión de subida del 3,1% a tablas en enero y aspectos sociales como el renting o la retribución variable.

El secretario de UGT Renault España, Adolfo Arnáez, ha mostrado su satisfacción por este acuerdo a pesar de que se haya negociado un convenio nuevo -sino una prórroga- ni un plan industrial porque “no se daban las condiciones”. “La empresa nunca ha querido negociar nunca más de un año porque no tenía claro qué iba a fabricar y dónde”, ha explicado a esta diario, aunque sí ha apostado por “liderar la negociación” para que las nuevas líneas “vengan a las plantas españolas”.

La Dirección de Group Renault España informará a la sede central del Grupo en Francia de la firma de esta prórroga que posiciona a las plantas españolas en un buen lugar de cara a 2026, según ha señalado en un comunicado de prensa.

“Al ver que era esto o nada, ante una negociación que se podía alargar hasta más de un año y a partir del 1 de enero de 2025 estaríamos en congelación salarial automáticamente, decidimos hacer un ejercicio de responsabilidad”, agrega en un comunicado el sindicato SCP.

Por su parte, Comisiones Obreras ha anunciado que denunciará la composición de la mesa de negociación en Renault por considerar que no respeta la representación real de toda la plantilla y tras la firma este martes del convenio colectivo por parte de los sindicatos UGT y SCP. ElDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa automovilística para conocer su opinión al respecto que no ha obtenido una respuesta en el momento de publicar esta información.

Este sindicato acusa a los dos sindicatos firmantes de haber aceptado “mejoras mínimas” cuando el resto de organizaciones sindicales apostaban por formar una plataforma conjunta “para luchar por un convenio justo que mejorase la jornada anual, el salario subiera tres puntos del IPC y un plan industrial que asegurase el futuro de los centros de trabajo”.

A través de un comunicado de prensa, CCOO ha reprochado a UGT y SCP que hayan firmado el convenio colectivo para todo Renault España “en minoría” y sin escuchar al resto de sindicatos, por lo que trabajará en la denuncia de la composición de la mesa de negociación.

Ante esta situación, UGT ha puesto sobre la mesa que a partir de ahora haya acuerdos de eficacia limitada: para los afilaidos de los sindicatos que lleguen a un acuerdo, aunque se podrían sumar voluntariamente los trabajadores que militan en otras organizaciones. “Si los afiliados respaldan negociar solo para los que firman, será una de nuestras reivindicaciones en la próxima negociación”, ha manifestado el sindicato a través de un comunicado.

Mientras tanto, CCOO insiste en que era el momento de negociar un nuevo convenio “justo” que contemplase la mejora de salario de tres puntos por encima del IPC, la reducción de jornadas de trabajo y mejoras en los mecanismos de flexibilidad como la quita de bolsa de horas o la ampliación de plazos de convocatoria, a lo que añade la necesidad de un plan industrial que asegurase el futuro de los centros de trabajo.

También rechaza los argumentos de la empresa, de UGT y de SCP sobre una prórroga de un convenio que fue denunciado el 30 de septiembre tras lo que la ley mandata negociar uno nuevo. “No cabe prórroga”, asevera CCOO que acusa por otro lado a CGT de haber permitido que salga adelante tras su abstención en la composición de la mesa de negociación.

La comisión negociadora tiene 13 miembros: 4 de UGT, 3 de CCOO, 2 SCP, 2 CGT, 1 CSIF y 1 Trabajadores Unidos. “Al hacer el reparto, Trabajadores Unidos de Palencia se quedaba fuera porque no tenía el mínimo. Para seguir las directrices de la Audiencia Nacional de que todos los sindicatos debían estar, pues alguno ha tenido que ceder un puesto para que lo tenga Trabajadores Unidos”, explica Arnáez. El representante de UGT cree que las críticas de CCOO son en realidad “una pataleta” puesto que después el voto en la mesa es ponderado. “CCOO está en desacuerdo del voto ponderado. Como cualquiera, puede denunciar lo que quiera, pero me hubiera gustado que hubieran realizado alguna propuesta en la comisión negociadora, y no lo han hecho”, remata.