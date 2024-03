Los ganaderos de Ávila que cortaron la AP-6 dicen que fueron “bombardeados” con gases sin que mediase “provocación”

Los ganaderos de Ávila que cortaron la AP-6 a su paso por Adanero han remitido un comunicado para condenar la carga efectuada por la Guardia Civil para disolver la concentración de 75 personas y que había provocado retenciones de 4 kilómetros. En la nota pretenden defender su “honorabilidad” ante las “acusaciones” vertidas por el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano.

Según su versión, en la tarde del pasado viernes acudieron al punto kilométrico donde se iba a producir el corte, pero allí ya se había desplegado un operativo policial. “Dialogamos con ellos y les indicamos nuestro propósito, como en otras ocasiones, con la única intencionalidad de seguir manifestando ante la ciudadanía nuestras reivindicaciones por el malestar de la situación que vivimos en el campo, de forma totalmente pacífica como en todas las anteriores ocasiones en las que así hemos actuado”, aseguran.

El tráfico, dicen, ya estaba paralizado y no consideraron que se diese una situación de peligro porque “todo sucedía con tranquilidad” y no había “ninguna inclemencia climatológica” que pudiese “agravar la situación”. Siempre según su versión, cuando los agentes les indicaron que había 4 kilómetros de retención, se abrió un carril y se retiraron “al lateral”.

“Sus agentes pidieron refuerzos y en menos de 5 minutos se personaron allí los GRS superando en número el total de los efectivos a los manifestantes, a parte de pedir a los medios de comunicación allí presentes que abandonasen la zona a la mayor brevedad”, relatan. A partir de ese momento, aseguran, los agentes “sin mediar palabra y ningún tipo de negociación” empezaron a 'bombardearles' con gases lacrimógenos y pelotas de goma que alcanzaron a los manifestantes y “produjeron daños en alguno de los vehículos que estaban aún paralizados”.

Los agentes “portaban medios de defensa y ataque” como las “porras” con las que “golpearon sin medida a personas que se encontraban en el suelo indefensas atrapadas entre las vallas de demarcación de la autovía”. Así, algunos agricultores “que observaron este acto totalmente desmedido e injustificado contra mujeres y personas mayores”, increparon pero “en modo alguno existió agresión” ni “ni ataque con barra”, afirman. Sí que reconocen que “algunos pocos agricultores” llevaban “unas varas” como “símbolo de la ganadería”. Insisten en que no se atacó a nadie y que es falso lo que se ha contado por parte de la Subdelegación. En este sentido aluden a “las imágenes que se pueden encontrar en los diferentes medios de comunicación así como en las diferentes redes sociales” y que “muestran la crueldad y realidad de los hechos con objetividad”. En ellas, dicen se puede ver el “ataque indiscriminado realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, excediéndose en su labor de disolución de la manifestación”.

En su opinión se trató de una carga “desmedida” en la que se utilizó “la superioridad y la violencia como medio de contención por un operativo que ya estaba preparado con antelación” a su llegada, y destacan las “heridas de los agricultores y agricultoras”.

“Si Subdelegación no posee o no ha visionado dichos vídeos, no tenemos ningún inconveniente en hacérselos llegar por el medio que nos indique”, ofrecen. “Siempre hemos mostrado nuestro profundo respeto y colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pero en esta ocasión no podemos mas que condenar los lamentables hechos acaecidos el pasado viernes en la AP6 de los que hemos sido víctimas. Queremos aprovechar la ocasión para dar las gracias a la ciudadanía de la que nos sigue llegando su apoyo incondicional por diferentes medios; nuestras movilizaciones se hacen con el único objetivo de buscar el beneficio de un sector tan importante como es el Sector Primario del que toda la población llenamos nuestras despensas”, finaliza el comunicado.

La versión que dio la Subdelegación es que los agricultores han “invadieron” la autopista sobre las 16,30 y los manifestantes se resistieron a disolver el corte. La “actitud desafiante ante los agentes” hizo que se decidiera actuar para disolver el corte, al considerar que estaba “en grave riesgo la seguridad ciudadana”, ya que muchos de los afectados por el corte “empezaron a moverse entre los vehículos”. Esta circunstancia se sumó a una meteorología adversa que mantenía activo el dispositivo de viabilidad invernal en la zona, lo que “elevó el riesgo y obligó a actuar para restablecer la normalidad”. Tal y como informaron, se usaron gases lacrimógenos y pelotas de goma, y la manifestación se dio por disuelta poco antes de las 19.00, dos horas y media después de que comenzase.