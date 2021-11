La Junta de Castilla y León cita a ancianos de 93 años en polideportivos de la provincia de Salamanca para la tercera dosis de la vacuna

Con apenas un día de antelación e incumpliendo la promesa de cerrar los "vacunódromos". La Junta de Castilla y León ha citado con carteles a ancianos de 93 a 85 años de ocho zonas básicas de salud de Salamanca para que acudan a un polideportivo a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y también la de la gripe. El pasado 20 de octubre, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea aseguró que la tercera dosis de la vacuna se inocularía "en centros de salud", que se citaría a través de "los médicos de cabecera" y que se prescindiría por tanto de llamamientos públicos y de los vacunódromos.

Sin embargo este miércoles alcaldes de varios municipios se enteraron de que no sería así, y que personas de avanzada edad (desde los nacidos en 1928 a los de 1936) tendrán que desplazarse en algunos casos a 28 kilómetros de su residencia para recibir la vacuna. Los citados este jueves son los ancianos de Tamames, Linares de Riofrío, La Alberca, Miranda del Castañar y La fuente de San Esteban, que tienen que ir al polideportivo de Tamames de la Sierra, y los de Peñaranda de Bracamonte, Villoria y Cantalapiedra, que tendrán que desplazarse al pabellón de Peñaranda.

Improvisación y mala gestión

El alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo, asegura en un comunicado al que ha tenido acceso elDiario.es que se enteró este miércoles "de casualidad" de que las terceras dosis para los habitantes de la localidad se pondrían en Tamames este jueves. Así, ha expresado la "más enérgica protesta" ante la "improvisación y mala gestión" por parte de la Consejería de Sanidad, "que un día para otro, pretende que personas de más de 85 años, sin tiempo para organizarse, sin medio de transporte y llenos de incertidumbre tengan que trasladarse a la localidad de Tamames" para una vacunación que, según Luego, perfectamente puede hacerse en la Alberca.

A pesar no tener la competencia en Sanidad, el Ayuntamiento de La Alberca "intentará minimizar el esfuerzo de todas las personas mayores que tengan que vacunarse poniendo a disposición un autobús". Además, recuerda Luengo que en su momento se ofreció a la Gerencia de Sanidad el pabellón municipal, si bien no recibieron contestación. Por último, el regidor subraya que un ayuntamiento no tiene por qué asumir "responsabilidades exclusivas que la Junta traslada a los ayuntamientos lavándose las manos" y cuando se trata de personas mayores "con serias dificultades para desplazarse".