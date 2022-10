La Junta de Castilla y León obliga a médicos del Hospital de Salamanca a trasladarse al de El Bierzo

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León trasladará forzosamente a médicos especialistas del Complejo Asistencial de Salamanca al Hospital de El Bierzo. Así lo anunció el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Jesús García-Cruces, al gerente del complejo salmantino, en un oficio fechado el 7 de octubre al que ha tenido acceso elDiario.es. En el escrito, García-Cruces se refiere a las especiales circunstancias del centro berciano, que requiere cardiólogos, cirujanos, traumatólogos y ginecólogos. “A pesar del apoyo voluntario realizado por algunos hospitales, resulta insuficiente”, afirma. Esto es aún más evidente en la especialidad de cardiología, donde la actividad ordinaria también se ve “comprometida”.

El viceconsejero comunica que se va a aplicar el decreto 73/2009 de movilidad temporal para solicitar en el plazo de “tres días” “una relación de licenciados especialistas con plaza en propiedad y de mayor a menor antigüedad”, en las especialidades con escasez de médicos antes citadas.

A pesar de la literalidad del comunicado, los afectados no son los médicos con plaza, sino aquellos que tienen contratos temporales. Según el secretario de Sanidad de UGT, Miguel Holguín, son estos profesionales los que están sufriendo “amenazas” para que de manera “voluntaria” se trasladen a El Bierzo, so pena de no ver renovados sus contratos. Holguín, advierte también de que el oficio de García-Cruces contiene un error de bulto, ya que se refiere al decreto 73 -que se refiere a cargos de libre designación- cuando el de movilidad temporal es el 33. “Activa el decreto de movilidad forzosa vulnerándolo de inicio porque previamente debería haber convocado una movilidad voluntaria y pública en todo el ámbito regional”, añade.

Además, destaca que se van a sacar médicos especialistas del hospital con mayor lista de espera de Castilla y León. “Se está desvistiendo un santo para vestir a otro”, ironiza Holguín. Lo peor, dice, es que para el problema de la escasez de especialistas en El Bierzo se había puesto una solución sobre la mesa: abrir la contratación de médicos extracomunitarios aún sin Mir. “Ni el consejero Alejandro Vázquez, ni el viceconsejero se han atrevido a abrir ese melón”, relata.