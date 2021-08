El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ofrece un acuerdo para negociar sus primeros Presupuestos sin mayoría absoluta. Mañueco ha pedido a los grupos políticos que negocien con la Junta para firmar un pacto presupuestario, como hizo el año pasado, pero con una pequeña diferencia: PP y Ciudadanos necesitan tener más 'sí' que 'no' en las Cortes para aprobar sus cuentas. Días antes de la moción de censura, dejó el partido una procuradora de Ciudadanos, María Montero por la falta de liderazgo en el grupo y porque "unos pocos" decidían por todos.

A pesar de las presiones que aseguró haber recibido, Montero ha retenido su escaño en estos meses, impidiendo a PP y Ciudadanos restablecer su mayoría absoluta. El año pasado -antes de perder la mayoría absoluta-, las cuentas para 2021 salieron con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Por Ávila, la abstención de Vox y el voto en contra de PSOE, Podemos y UPL.

Mañueco ha asegurado que su equipo está trabajando ya en los presupuesto autonómicos aunque todavía "faltan datos y compromisos del Gobierno de España", como la reducción del límite de déficit y el fin de los fondos COVID. El presidente de la Junta de Castilla y León asegura que los gastos derivados de la pandemia se van a mantener varios meses en 2022, por lo que ha exigido al Gobierno que mantenga el fondo COVID, porque es "vital, crucial e imprescindible" porque "gran parte del esfuerzo presupuestario" se mantendrá en algunas áreas como la Educación. Además, se está preparando un grupo de trabajo con los representantes de los partidos políticos para debatir sobre los fondos europeos el 14 de septiembre.

Reclama una reunión con Sánchez

Ante su ignorancia, Mañueco ha solicitado por carta una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que espera "despejar dudas" y tratar cuestiones como la recuperación económica, los fondos COVID, las infraestructuras -con especial énfasis en el corredor atlántico del noroeste-, la gestión del Ingreso Mínimo Vital o la falta de personal sanitario.

Mañueco ha negado que la falta de personal sanitario sea una cuestión presupuestaria o de condiciones laborales, si no que se debe -a su juicio- a que no hay profesionales. En cualquier caso, Mañueco ha prometido que no se cerrarán los consultorios pese a la ausencia de médicos en muchos de ellos. "Necesitamos medidas de corto, medio y largo alcance", ha afirmado. También ha apostado por la cita previa telefónica y ha avanzado que los servicios de teleasistencia avanzada podrán ayudar a las personas mayores con ese tipo de gestiones.

El presidente autonómico también ha reclamado a Sánchez que cambie su "modus operandi" y reparta los fondos "con transparencia", porque actualmente "perjudica claramente a comunidades como Castilla y León". "El dinero que recibimos no lo elegimos, ni se nos ha consultado", ha rechazado Mañueco, quien ha lamentado que el Gobierno indique "en qué, cómo y de qué manera" los fondos deben gastarse.

Garantiza cumplir los cien puntos del acuerdo

Ante las dudas expresadas por Ciudadanos, Mañueco se ha mostrado "optimista" sobre el cumplimiento de las 100 medidas del pacto de gobierno firmado por PP y Ciudadanos.

El portavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, aseguró el lunes que habría tiempo para cumplir "lo más importante" del acuerdo de gobierno, aunque vio "probable" no poder ejecutar todos los puntos. Mañueco ha desmentido a Castaño y ha prometido "seguir trabajando" para cumplir "un acuerdo de mínimos".