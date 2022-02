Abascal: “Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León”

Hasta en la valoración postelectoral, ha sido el presidente de Vox en España, Santiago Abascal, quien ha llevado la voz cantante, después de una breve intervención del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo. Cuando sus afiliados han coreado 'presidente' a Abascal, este les ha respondido: "Ahora toca lo de vicepresidente. A Gallardo se le está poniendo cara de vicepresidente". Vox ha sacado 13 escaños con el 17% de los votos (tenía solo uno hasta ahora), por lo que Abascal ha manifestado su alegría, "por encima" de sus expectativas, según ha reconocido.

"Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León", ha anunciado el presidente de Vox, quien ha calificado el mandato de "claro" y ha prometido trabajar "con responsabilidad" y "en función de la fuerza que nos han dado". "No exigiremos ni más ni menos de lo que nos corresponde", ha augurado el líder del partido ultraderechista.

El presidente de Vox ha aludido también a los partidos regionalistas y provincialistas que han sacado representación en Ávila, León y Soria (Por Ávila, UPL y Soria ¡YA!): "Quizá no sean decisivas, pero vamos a hacer que sus demandas estén también encima de la mesa. No solo nuestro programa estará, si no también el de todas esas plataformas provinciales, los grandes damnificados de la España Vacía", ha prometido Abascal, quien ha asegurado que es "consciente" de cómo ha "sufrido" la España interior: "los separatistas en Cataluña y el País Vasco se lo llevaban todo mientras aquí faltaban las infraestructuras y los servicios públicos". "A nosotros no se nos oculta la importancia de la pluralidad en España", ha afirmado Abascal, aplaudido por los suyos.

En lo referente a Castilla y León, Abascal ha asegurado que España quiere "más 'gallardos' y menos 'rufianes'". "Juan es un hombre joven recién llegado a la política y va a pelear por Castilla y por León. Es el símbolo de esa juventud que ha tenido que dejar su tierra por la despoblación con un gigantesco respaldo".

Abascal ha asegurado que las urnas han dado "una lección a los corruptos" y carga contra las encuestas, que "han intentado influir en el voto, jugando con las encuestas de una manera corrupta". "Muy pronto demostrará ser la mayor alternativa política para expulsar a Pedro Sánchez del poder", ha garantizado.

Juan García-Gallardo ha cargado contra los medios de comunicación "lacayos" que les "estigmatizan" y ha agradecido el voto de los suyos: "Habéis conseguido que seamos decisivos. Nuestro objetivo era aplicar las políticas de Vox, no veníamos a coger cotas de poder. Lo vamos a hacer. Nos habéis llevado al sitio que Vox se merece. Vamos a hacer que Castilla y León vuelva a ser una gran región en España", ha expuesto.