La candidatura de un presunto corrupto divide al PP de Valladolid e incumple los estatutos y la ley de partidos

El PP de Valladolid volvió a suspender el martes el acto previsto para presentar candidatos a alcaldías de la comarca de Tierra de Pinares entre los que se encuentra el alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno Trigos, encausado por un delito continuado de prevaricación por el caso Meseta Ski. La pista de esquí seco que empezó a construirse en Villavieja del Cerro nunca llegó a acabarse, pero mientras duraron las obras el presupuesto del proyecto pasó de 4 millones de euros a 12. Tal y como informó elDiario.es, los estatutos del PP establecen la “suspensión automática de militancia” cuando se dicte auto de apertura de juicio oral por un delito de corrupción, como es el caso de la prevaricación administrativa. En el caso de Centeno, el auto se decretó en octubre, momento en el que el Partido Popular debía haber suspendido la afiliación de Centeno. Pero no sólo está contemplado en los estatutos del partido, la suspensión automática también está establecida en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, en concreto en el artículo 3, apartado 2, donde se precisa que “se establecerá en todo caso la suspensión cautelar automática de la afiliación de los afiliados incursos en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción así como la sanción de expulsión del partido de aquellos que hayan sido condenados por alguno de esos delitos”. De hecho, es el único artículo de la ley que hace referencia a la corrupción.

Obviando la ley y los estatutos, el PP de Valladolid convocó el pasado lunes a los afiliados para que acudiesen al acto en un pueblo de la provincia, Íscar, en el que Centeno sería presentado para la reelección, y se canceló apenas 20 minutos antes de la cita. Según ha podido saber este diario, horas antes se había celebrado una reunión del comité de dirección en la sede provincial en la que se pudo constatar la división interna que existe respecto a la candidatura de Centeno. La intervención más dura fue la de la secretaria general, Mercedes Cantalapiedra, mientras que el presidente, Conrado Íscar, aseguró que era una candidatura avalada por el PP de Castilla y León, algo que se llegó a poner en duda. Horas después se cancelaba el acto por “motivos personales del presidente” y se trasladaba al martes, pero esa misma tarde el PP de Valladolid volvió a suspenderlo sin dar razones.

Que Centeno es, hasta ahora, el candidato de Olmedo se sabe porque el lunes el PP envió a los medios de comunicación una nota previa al acto que no podía publicarse hasta que se celebrase, pero no se han dado más explicaciones hasta la tarde del martes, cuando el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y candidato a la alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, daba una rueda de prensa sobre su campaña en la que tuvo que responder a preguntas de los periodistas.

Precisando que no tenía cargo orgánico en el partido y que eran opiniones a título personal, Carnero refrendó la candidatura de Centeno. “Lo que sí que puedo decir es que Alfonso Centeno, aparte de ser una grandísima persona, es un grandísimo alcalde y estoy convencido de que volverá a ser el alcalde de Olmedo, no tengo ninguna duda, eso es una opinión personal”. El director de campaña de Carnero, y presidente de la Diputación de Valladolid cuando Centeno era vicepresidente, Ramiro Ruiz Medrano, se mostró menos entusiasta. La defensa de Alfonso Centeno le ha citado como testigo en el juicio, algo a lo que Ruiz Medrano no da “ninguna importancia” pese a que en los círculos del PP se ha interpretado como una advertencia. “Es normal que esté citado, que aún no estoy citado, como dice usted, de testigo porque era el presidente de la Diputación en ese momento, al igual que otras 30 personas más, es la importancia que tiene, al igual que otras personas son citadas a otros juicios. Si yo puedo aclarar alguna cuestión, me pongo a disposición de la Justicia”, comentó.

En estos momentos, según fuentes del PP, se está planteando buscar otro candidato si bien se teme que Centeno cumpla su amenaza de presentarse por otro partido y arremeter contra el que le arropó bajo sus siglas durante sus 27 años en la alcaldía. La otra posibilidad es suspender su afiliación pero incluirle igualmente en las listas del PP como independiente, aun con el riesgo de que pasado el 28 de mayo y con la reelección conseguida, se siente en el banquillo de los acusados y acabe inhabilitado. La Fiscalía pide 7 años y además ha solicitado una investigación patrimonial. El objetivo es saber dónde acabaron los 12 millones euros de Meseta Ski.