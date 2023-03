El PP incumple sus estatutos y mantiene como alcalde al acusado de prevaricación en el caso Meseta Ski de Valladolid

Alfonso Centeno Trigos lleva más de 20 años al frente del Ayuntamiento de Olmedo (Valladolid) y debería haber haber sido suspendido de militancia del Partido Popular en octubre, momento en el que el juez de Instrucción número 4 que ha investigado el caso Meseta Ski dictó auto de apertura de juicio oral. Lejos de eso, no sólo se mantiene como regidor bajo las siglas del PP, es que además será candidato a la reelección en las elecciones municipales del 28 de mayo con las bendiciones del partido. A Centeno se le acusa de un delito continuado de prevaricación mientras era vicepresidente de la Diputación de Valladolid, institución que promovía, a través de la sociedad pública (SODEVA) que presidía, la pista de esquí seco que se proyectó en Villavieja del Cerro.

Con un presupuesto inicial de 4 millones, una vez aprobado el proyecto se fue modificando hasta triplicarlo y pasar a 12. La pista nunca se llegó a ejecutar en su totalidad porque fue ilegalizada por los tribunales. Se había proyectado en un monte quemado años antes y las advertencias y denuncias de los ecologistas, que paralizaron varias veces unas obras que arrancaron en 2006, no consiguieron que la Diputación se replantease la legalidad del complejo deportivo que se había adjudicado a la empresa Corsán Corvián.

El caso ha pasado incluso por un archivo por prescripción de delitos que la Fiscalía no recurrió, si bien la Audiencia Provincial de Valladolid lo reabrió en febrero de 2022 estimando un recurso de Ecologistas en Acción y del partido Toma La Palabra. El instructor había sobreseído la causa por entender que no se habían dado los delitos de malversación y falsedad documental y que un tercer delito, el de prevaricación, había prescrito. La Audiencia no consideró que hubiese prescrito la posible prevaricación y ordenó que la causa siguiese adelante con el archivo provisional de los otros dos ilícitos.

El expresidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, citado por Centeno como testigo en el juicio

El escrito de Fiscalía acusa no sólo a Centeno, también al exalcalde de Villaverde de Medina y exdiputado provincial, Pedro Pariente; al exjefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa y al arquitecto de Sodeva, Valentín González. Todos ellos se enfrentan a una petición de 7 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación continuada. Además, ha pedido informe “sobre bienes, medios de vida y últimas declaraciones fiscales presentadas” por los acusados. La Fiscalía también entiende que procede la atenuante por dilaciones indebidas en la causa.

En el escrito de defensa al que ha tenido acceso elDiario.es, el abogado de Centeno asegura que su representado no llevó a cabo ningún ilícito y que las afirmaciones de la Fiscalía, que hace un extenso relato de hechos en los que aparecen modificados, pagos, certificaciones sin soporte legal y varios viajes al extranjero para visitar pistas de ski artificiales a pesar de que el proyecto ya estaba adjudicado, no demuestran lo contrario. Lo que ha causado malestar en las filas del PP es que el abogado de Centeno proponga interrogar como testigo al que fue presidente de la Diputación de Valladolid en el momento de los hechos, Ramiro Ruiz Medrano, procurador en las Cortes de Castilla y León y encargado de dirigir la campaña electoral del Partido Popular de Valladolid.

El PP incumple sus estatutos y valora la posibilidad de presentar a Centeno a la reelección

Y con un alcalde acusado y a punto de sentarse en el banquillo, en Génova se ponen de perfil. Según los estatutos del Partido Popular, la suspensión provisional de afiliación será acordada “de manera automática” por el Comité Nacional de Derechos y Garantías en varios casos, entre ellos cuando un afiliado “esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción”. Quedará expulsado en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción. Así, Centeno, que está procesado en otra causa, puede seguir siendo alcalde pero no bajo las siglas del PP, atendiendo a esos estatutos. Han transcurrido 5 meses desde el auto de apertura de juicio sin que se haya producido la expulsión. Pero es que además, Centeno pretende presentarse a la reelección como alcalde.

Un acto de presentación de candidatos desconvocado 20 minutos antes de producirse

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, ni siquiera es capaz de pronunciarse sobre esa posibilidad y lo deja todo en manos del Comité de Derechos y Garantías del PP, que no ha actuado ni para suspender su afiliación. Desde la dirección nacional tampoco acaban de aclarar cuál es el futuro político de Centeno. El coordinador general del partido, Elías Bendodo tan sólo ha precisado que se tomará una decisión después de hablar con el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El temor del PP es que Centeno cumpla una advertencia que ha hecho en algunos círculos: montar su propio partido y que el PP pierda un feudo en el provincia de Valladolid.

El pasado sábado, los afiliados de la comarca de Tierra de Pinares, a la que pertenece Olmedo, recibieron un whatsapp para citarles en Íscar este lunes a las 20.00 horas, donde se iba a presentar a los candidatos, entre estos, Alfonso Centeno. Sin embargo, en la misma tarde del lunes, apenas 20 minutos antes de la cita, otro whatsapp desconvocaba el acto y lo aplazaba sine die por “motivos personales” del presidente del PP de Valladolid. Que Centeno era uno de esos candidatos se conoce porque el PP de Valladolid remitió una nota embargada hasta las 20.00 horas -que obliga a los medios a no publicarla antes de esa hora- y que sí se difundió poco después, ya que el partido no comunicó hasta ese momento que el acto se había suspendido. En principio, la nueva convocatoria se ha pasado al martes.