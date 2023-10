El consejero de Sanidad contradice al PP y rechaza una “reordenación” de sanitarios en la nueva ley de Castilla y León

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez (PP), ha asegurado que él “nunca ha hablado de reordenación de sanitarios. Y mucho menos ante un blindaje” de los servicios como plantea la nueva ley que prepara el PP, pese a que ayer el portavoz en las Cortes de la formación, Raúl de la Hoz, reconoció que esta implicaba una “redistribución” de los sanitarios.

Preguntado por los periodistas después de vacunarse contra la gripe en el inicio de la campaña por esta proposición de ley que ayer presentó su formación, el consejero ha insistido en que, desde la Consejería, nunca se ha hablado de reordenación ni redistribución de los facultativos, al contrario de lo que este lunes aseguró el portavoz popular.

“No, no hay reordenación”, ha insistido el consejero, que ha indicado que esta ley que pretende “blindar” la sanidad rural servirá para que “se siga dando la asistencia sanitaria como siempre ha hecho el Partido Popular”.

Cuestionado entonces cómo va se va a garantizar la apertura de todos los consultorios si esta ley no incluirá una reordenación de los sanitarios ni atajará la escasez de médicos ya que es un “problema nacional”, Vázquez ha expresado que Sanidad ya ha implementado algunas actuaciones, como la “fidelización” de contratos, para solventar estas situaciones.

“La ley no va a solucionar las cosas de médicos, no es para eso”, ha asegurado Vázquez preguntado por la escasez de estos profesionales, al tiempo que ha indicado que, en este sentido, ha habido demasiadas “predicciones agoreras”: “Decían que no íbamos a poder dar asistencia sanitaria y en este momento yo llevo dos años de consejero y se va a seguir dando la asistencia sanitaria”.

Asimismo, preguntado por las críticas del presidente del Consejo de Médicos de Castilla y León y del Sindicato Médico, José Luis Díaz Villarig, ante este texto por no haber contado con ellos, Vázquez simplemente ha indicado que “respeta todas las opiniones”.

Finalmente, Vázquez ha recordado que algunas previsiones hablaban de que no se iba a poder garantizar la asistencia y que “iban a cerrarse incluso consultorios”, pero la Junta actuó y “ha tomado medidas”, ha apostillado el consejero.

La futura ley que el PP pretende aprobar en dos meses detalla que la consulta sanitaria se realizará bajo la fórmula de “a la demanda” en las localidades de menos de 50 habitantes, mientras que habrá un día de consulta a la semana en pueblos de 51 a 100 habitantes, dos para núcleos de 101 a 200, tres para los de 201 a 500 habitantes y diaria de lunes a viernes para los de más de 500 habitantes y que no tengan centro de salud.