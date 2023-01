El delegado territorial de la Junta, José Mazarías, será candidato del PP a la Alcaldía de Segovia

El Partido Popular de Segovia, con respaldo de las direcciones autonómica y nacional, ha elegido como candidato a la Alcaldía de la capital al actual delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, José Mazarías, con el reto de recuperar este Ayuntamiento después de 24 años.

Así lo ha comunicado este martes la presidenta del Partido Popular de Segovia, Paloma Sanz, que ha comparecido en rueda de prensa acompañada por el propio Mazarías después de que el Comité Electoral mantuviera una reunión en la que se ha “elegido como candidato” al hasta ahora delegado territorial de la Junta.

Mazarías, de 59 años, ha subrayado que dirigirá un proyecto para ser una “alternativa real y diferente para los ciudadanos” porque consideran que Segovia es “una gran ciudad y merece mucho más” de lo que tiene actualmente con el Gobierno del PSOE. “Que la improvisación no sea la tónica, los retrasos no sean lo habitual, y la prioridad no sean las excusas sino las inversiones en los barrios”, ha reflexionado.

El delegado territorial, que ejerció como profesor hasta 2019, ha recalcado que pondrá a disposición del partido y de la ciudad su experiencia profesional, así como la que ha adquirido en el PP en estos últimos años para estar “al servicio de todos”.

Además, antes de reconocer que es consciente de que tiene “mucho por hacer” ante la campaña electoral, ha apuntado que el diálogo y el trabajo será clave en su proceder en los próximos meses.

Ofrecimiento de Pablo Pérez

José Mazarías ha incidido en que quiere que el actual portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Segovia y candidato a la Alcaldía en 2019, Pablo Pérez, se sume a su proyecto y así se lo ha ofrecido ya. “Estamos hablando”, ha precisado el aspirante al sillón municipal.

Por su parte, la presidenta del PP provincial ha añadido que el partido seguirá contando con Pérez en responsabilidades futuras “que ya tiene y que va a tener”, pues ha aseverado que le considera “el futuro” de la formación y una persona de la que entiende que no pueden prescindir. “El PP le necesita”, ha apostillado Sanz.

En este sentido, la dirigente provincial del PP ha agradecido de manera “muy especial” el trabajo, dedicación y esfuerzo de Pérez en los últimos años al frente del Grupo Municipal Popular, así como a todos los integrantes de esta formación en el Ayuntamiento.

Mazarías ha añadido que se tomará “unos días” para empezar a hablar de nombres.

El recién nombrado candidato ha recalcado que “siempre” ha estado “a disposición del partido” y ahora afronta este “reto” con “una enorme ilusión pero una gran responsabilidad”, una expresión que ha reconocido que puede sonar tópica, si bien ha incidido en que no cree que haya “un mayor honor para un segoviano nacido en San Marcos y criado en El Carmen” que optar a la Alcaldía de su ciudad.

Tras recordar que hoy cumple “40 meses” como delegado territorial, en lo que ha sido su primera responsabilidad en gestión política tras una vida dedicada a la enseñanza, ha repasado estos últimos años en los que ha mencionado los “desvelos” que vivió durante la pandemia del COVID-19, pero también las satisfacciones que ha sentido “cuando ves que el trabajo da sus frutos”.

Por otro lado, Paloma Sanz ha destacado que se ha considerado ha Mazarías como la persona “idónea” para liderar el proyecto “por su trayectoria y conocimiento de los asuntos de la ciudad y su gran sensibilidad”, “en contraposición a las fracasadas políticas socialistas”.

Inicio de un nuevo proyecto

Para la presidenta del PP segoviano la designación de Mazarías “refuerza la alternativa moderada y solvente del Partido Popular en Segovia”.

En este sentido, ha subrayado que el propósito del PP es “ganar las elecciones” y “demostrar que otra forma de hacer política es posible”, algo que ha hecho extensivo también a los ayuntamientos de la provincia. “Vamos a proponer siempre a los mejores, personas con talento, experiencia de gestión y compromiso con el servicio público”, ha recalcado.