Jesús Julio Carnero, el superviviente de las purgas del PP que se hará con el Ayuntamiento de Valladolid

Un pacto con Vox le hará coger el bastón de mando del Ayuntamiento de Valladolid, que en los últimos años ha estado en manos de la coalición PSOE-Valladolid Toma La Palabra. Jesús Julio Carnero, el candidato del PP y potencial alcalde de Valladolid es un corcho de la política, siempre sale a flote de las situaciones más complicadas. Carnero, licenciado en Derecho y funcionario del cuerpo superior de la Administración Autonómica, amigo de la que fue vicepresidenta del Gobierno en la etapa de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sobrevivido a varias purgas y puñaladas de su partido. La primera y la última se las dio el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el mismo que le abrazaba el domingo por los resultados electorales, porque aunque ganó el PSOE, no lo hizo por mayoría ni puede conseguirla sumando con VTLP.

Jesús Julio Carnero y Mañueco nunca han sido amigos y de ello hay unas cuantas evidencias. En 2017, cuando se desarrollaba el Congreso que confirmaba a Mañueco como presidente del PP autonómico, Carnero, que en ese momento era presidente de la Diputación de Valladolid, supo que no estaba en el comité ejecutivo del partido. El presidente pretendía hacerle pagar el apoyo a su rival en primarias, Antonio Silván. La bronca se desarrolló en los aseos del Centro Cultural Miguel Delibes y el equipo de Mañueco tuvo que claudicar cuando Carnero advirtió que se daría de baja del PP si seguían adelante con la purga.

En 2019, llegó el segundo intento de purga, pero esta vez por parte de la dirección nacional del PP de Pablo Casado, que quería eliminar a los 'sorayistas'. Desde Génova llegaron los 'hombres de negro' del entonces secretario de Organización, Teodoro García Egea, para evitar que Carnero fuese candidato a presidir otra vez la Diputación de Valladolid. Entre los emisarios estaba el diputado Alberto Casero, que después se haría conocido por equivocarse en una votación en el Congreso que acabó aprobado la reforma laboral. Las presiones llegaron hasta alcaldes de la provincia para que no le metiesen en ninguna lista de candidatos en las elecciones municipales, ya que la condición de concejal es imprescindible para presidir la institución provincial. Fue la candidata de ese momento al Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, la que no cedió a esas presiones y lo incluyó como número 3. Aún así, Génova imponía otro candidato que perdió la votación interna del partido, y hubo que tirar de Mañueco. “Primero me colocan a Javier Maroto -como senador autonómico- y ahora a Carnero”, llegó a comentar el presidente de la Junta a su entorno tras verse obligado a nombrar consejero de Agricultura a Jesús Julio Carnero. De ese modo Génova consiguió lo que quería, que no presidiese la Diputación de Valladolid, básica para controlar el partido en la provincia, y que dejase de liderar el PP de Valladolid.

Su papel en Agricultura fue correcto, si bien la legislatura quedó opacada por la pandemia. Carnero acabó enfermando y pasó dos meses en la UCI, la mitad de ese tiempo sedado e intubado. Meses después, ya recuperado, fue el único consejero que llamó a los de Ciudadanos cuando Mañueco rompió el pacto de gobierno el 20 de diciembre de 2021. Las elecciones autonómicas anticipadas de febrero del 22 movieron de nuevo las sillas. Carnero se quedó sin la Consejería de Agricultura porque Vox, el nuevo socio, la reclamaba para sí y Mañueco no quiso o no pudo negarse. Acabó en la Consejería de la Presidencia, donde precisamente siguen atascadas las leyes que Vox impone en su pacto con el PP: la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley 'de Concordia', con la que la extrema derecha pretende derogar el Decreto de Memoria Histórica. Jesús Julio Carnero, más que experimentado en estrategia política, estaba en el punto de mira de Vox, pero también en el de Mañueco, porque para algunos se perfilaba como un sucesor interesante. Y surgió así la idea de hacerle candidato al Ayuntamiento de Valladolid. Por un lado se solventaba el descontrol en el PP de Valladolid, que no había sido capaz de encontrar un candidato y llegó a proponer a un independiente, y por otro se neutralizaba a Carnero. No se le daba como ganador en su partido, pero todo apunta a que una vez más ha sobrevivido, aunque sea a costa de pactar con la extrema derecha.

