Mañueco anuncia medidas de “vanguardia tecnológica” para salvar su fallida gestión de incendios ante los reproches de la oposición

Con cerca de 100.000 hectáreas arrasadas el pasado verano, más de 4.000 personas evacuadas por el riesgo, y tres fallecidos, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado sentirse “orgulloso” del operativo de incendios de la Comunidad, mientras varios partidos de la oposición han reiterado sus peticiones de dimisión tanto de Mañueco como del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Mañueco ha comparecido a petición propia en el Pleno de las Cortes para dar explicaciones sobre los fuegos este verano, y reiterar sus condolencias por las tres víctimas mortales pero, lejos de asumir una insuficiencia de medios, ha anunciado que los doblará. No sólo eso, ha adelantado que se creará una “plataforma” que situará a Castilla y León “a la vanguardia tecnológica” de la lucha contra incendios. Según el presidente, esa plataforma mejorará el trabajo y la seguridad del personal del operativo de incendios. Este verano falleció un manguerista. Este departamento, ha asegurado, estará “ligado” al Centro de Defensa Contra el Fuego, con sede en León, para aplicar las nuevas tecnologías a los incendios forestales y en la toma de decisiones en grandes incendios. También aumentará la colaboración con el Centro de Servicios Forestales de Soria, Cesefor, y que se aplique el “modelo de éxito de los montes de Soria” al resto de Castilla y León. En su turno de intervención el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, ha ironizado con esa aplicación y ha preguntado si va a trasladar a León o a Salamanca “la temperatura y la humedad de los Montes de Soria”.

Además de congratularse por el funcionamiento del operativo y su mejora a partir de ahora, Mañueco se ha referido a una “responsabilidad que debe ser compartida” entre administraciones porque los incendios “tienen que ser política de Estado” y ha reclamado además de la Conferencia de Presidentes, que se mejoren los medios aéreos. “Apaguemos el fuego de la confrontación política. No es bueno señorías”, ha pedido.

Según Mañueco las circunstancias en los que se produjeron los fuegos han sido “excepcionales e inéditas”, con olas de calor de 42 días seguidos que “han provocado hasta el 30 de septiembre más de 1.400 incendios, de ellos 19 de nivel 1 y 26 de nivel 2, con riesgo para bienes y personas, en los que han ardido 82.000 hectáreas, con arbolado, monte bajo o pastos”. Así, el presidente ha justificado que fue la actuación del operativo la que evitó que los daños tuviesen proporciones mayores y que el operativo estaba compuesto por 4.540 profesionales y 806 medios materiales. Sobre las causas, ha insistudo en que el 92% fueron intencionados, bien por negligencia bien por accidente y sólo el 8% por causas naturales. En el turno del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha preguntado “a qué trama” se refirió el pasado verano, cuando aseguró que querían quemar Castilla y León, y le ha recordado que “sólo tres de los 17 grandes incendios fueron intencionados”. Mañueco no ha respondido quién estaba detrás de la supuesta trama.

Mañueco sí ha hablado de la “especial virulencia” de los fuegos en la Sierra de la Culebra, Losacio, Monsagro, Navafría, Montes de Valdueza, Quintanilla del Coco y Hoyo de Pinares-Cebreros, y ha presumido del Plan de Recuperación Ambiental y Socioeconómica de los municipios afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra dotado inicialmente con 35 millones de euros y ampliado con otros 30 millones para la zona afectada por el incendio de Losacio.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha asegurado que “las cosas no se han hecho bien durante años” y que “el problema le ha estallado” a Mañueco. “Espero que todo lo que nos ha contado se cumpla y esta medida no sea solo un parche. Es importante que se cuente con los profesionales para medidas y para soluciones, que tengan condiciones adecuadas y estables para un trabajo que es fundamental”, ha subrayado.

“Este es su Prestige. De su gobierno sólo quedarán cenizas, desolación y bochorno”

El exvicepresidente y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, se ha basado en “los hechos tozudos” para reprochar a Mañueco la gestión. “Usted ha venido a confirmar los tres pilares en los que se basa: irresponsabilidad , cobardía y falsedad”. De esa manera ha recriminado al presidente de que era consciente de la situación después del incendio del año pasado en la Sierra de la Paramera en Ávila. “Era consciente de la urgencia de hacer cambios en el operativo, de que esta Comunidad era un polvorín. Incrementó un 10% la lucha contra los incendios en en los presupuestos fallidos -no llegaron a aprobarse por que Mañueco rompió el pacto de gobierno con Ciudadanos- era poco, pero más de lo que se ha hecho este año, que en junio no tenían activado el operativo completo a pesar de estar en el 30- 30- 30 (más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad y vientos de más de 30 kilómetros por hora)”, ha recordado.

“Usted se escondió cuando vio la indignación de los vecinos, más de 4000 personas fueron desalojadas y no se bajó del coche cuando los vecinos de Villanueva de Valrrojo le increparon. Usted, señor Mañueco, entró al funeral por las víctimas del fuego por la puerta de atrás”, ha reprochado Igea. “Y ahora reconoce que necesitaban el doble del operativo, no hay mayor reconocimiento de su inoperancia y es una razón suficiente para dimitir. Este ha sido su Prestige, señor Mañueco. Atenazado por el miedo ha buscado culpables, pirómanos, ecologistas y comunistas cuando 73.000 hectáreas arrasadas lo fueron por incendios provocados por rayos. Y mientras sus socios salen con medidas ocurrentes y folclóricas. ¡Qué triste espectácilo el de los oportunistas posando en mocasines en tierra quemada, de su gobierno solo quedara eso, cenizas desolacion y bochorno”, ha concluido.

El procurador de UPL, Luis Mariano Sánchez ha apuntado al victimismo de Mañueco cuando ha justificado los incendios de Castilla y León aduciendo que la Comunidad tiene más de 5 millones de hectáreas de masa forestal, una cifra superior a 20 países, y que ha sufrido 1.400 incendios por “circunstancias inéditas”. “Usted ha dado excusas de por qué no han hecho los deberes, pida perdón”.

Desde Vox, Carlos Menéndez ha lamentado “el mezquino aprovechamiento político que hace la oposición para debilitar al gobierno” y se ha referido al PSOE, que según él “ha tergiversado y ha mentido” con una “vergonzosa falta de lealtad y sentido de estado”.

Una activación del dispositivo “en diferido” y unos “socios negacionistas”

La intervención del líder del PSOE, Luis Tudanca, ha arrancado con un “había una vez una Comunidad Autónoma en la que se presentaba el operativo de extinción de incendios un 15 de junio. El consejero, en esto era el mejor, lo hacía con gesto profesional, a bombo y platillo y con un gran despliegue de propaganda”. Irónicamente, ha relatado como “a pesar de las advertencias que realizaban bomberos forestales, agentes medioambientales, técnicos, sindicatos y partidos políticos desde hacía años”, la activación del dispositivo se hacía “en diferido” porque “hasta el 1 de julio no empieza el verano”, según los responsables de la Junta “quienes, acostumbrados a ordenar y mandar, se creían con el poder sobre el tiempo y el clima”. A pesar del cambio climático, Tudanca ha recordado que no se hablaba de ello “porque los nuevos socios del gobierno eran negacionistas” y ha añadido que “para hacer una política desastrosa sobre la prevención y extinción de incendios se había bastado y sobrado el PP solito durante 20 años”.

Tudanca también se ha referido al plan de Infocal, sin revisar desde 1999. “Las sequías y las olas de calor cada vez más recurrentes estaban, en realidad, sólo en la imaginación de los castellanos y leoneses...bueno...como el cierre de los consultorios médicos, los regalos fiscales a los ricos y la marcha de miles de jóvenes durante décadas por falta de oportunidades. Sólo delirios, por lo visto”, ha dicho. El líder socialista ha seguido relatando el incendio de la Sierra de la Culebra, el incendio más grave de la Comunidad hasta este verano, cuando ardió Zamora. “Cuando se desató la pesadilla en la sierra de la Culebra, sólo 2 de los 18 puestos de vigilancia estaban ocupados. De los 28 camiones autobomba, solo había 8 operativos, el resto estaba sin contratar o de vacaciones. Ninguna de las 6 cuadrillas nocturnas estaba disponible y sólo 3 de los 6 equipos de operarios helitransportados. Además, de las 15 cuadrillas de tierra estaban activas 4 y sólo 2 de los 3 helicópteros en servicio estaban a punto.En apenas 3 días, Zamora se había convertido en un infierno. Ya era el incendio más grande de nuestra historia. Un año después, le quitaba a Ávila su estremecedor récord. Pero el Sr. Quiñones, contra toda evidencia, henchido de soberbia, defendía a capa y espada su actuación. El 21 de junio, usted, Sr. Mañueco, le mostraba en estas Cortes su respaldo y su cariño. A él. No los zamoranos. A su consejero. Tiene…”, ha remarcado.

Mañueco apareció en Zamora “casi una semana después de desencadenarse la tragedia”

Mañueco, ha subrayado Tudanca, no apareció en los incendios de Zamora hasta que había pasado casi una semana. “Zamora había ardido, miles de zamoranos se habían manifestado en las calles con una sola voz cargada de irá, de rabia, de impotencia. Y hubo que venir a aquí a sacarle a rastras a dar la cara. Ni la rapidez ni la valentía destacaron nunca en su trayectoria. Pero esta vez su indolencia la pagó Castilla y León”, ha reprochado. En este punto, Tudanca ha echado en cara a Mañueco que le acusase de usar políticamente a las víctimas mortales. “Me ha espetado en varias ocasiones que yo estaba por ahí con la lata de gasolina. Lo suyo es patológico. No se les puede pedir explicaciones de los incendios porque hubo tres víctimas y eso es usarlas. No se pueden criticar las barbaridades de su vicepresidente sobre violencia de género porque eso es utilizar a las víctimas. No se les puede pedir explicaciones sobre su gestión en las residencias porque hubo 4,469 fallecidos y eso es usarlos. ¿No será que ustedes, que son quienes tienen las competencias sobre incendios, sobre residencias y a un vicepresidente de extrema derecha, usan a las víctimas para evitar responder de su gestión y de sus actos? Que no es que se lo diga yo. Se lo acaba de decir el TSJ en una sentencia por ocultar datos de fallecidos en las residencias para proteger intereses privados. ¡Menuda vergüenza y ofensa para las víctimas y sus familias!”, ha respondido.

Así, ha vaticinado que “por mucho que se resistan”, serán también los tribunales “los que les obligarán a decir la verdad sobre los incendios y a asumir su responsabilidad”, motivo por el que el PSOE ha acudido a la Fiscalía, al igual que CCOO, UGT, Greenpeace, CSIF, la plataforma de bomberos o el Defensor del Pueblo.

“Son responsables de tener el peor operativo de España, el más precario, a los que, por no darles, no se les daba ni agua ni comida en condiciones. Son responsables de haber declarado sólo riesgo medio de incendios en el mes de junio contra toda evidencia. Son responsables de haber invertido menos de la mitad en gasto forestal de lo que ha invertido el resto de las comunidades”, ha señalado.

Luis Tudanca ha recordado que Castilla y León ha sufrido tres de los peores cinco incendios de la historia reciente de España y que no han sido peores de no haber recibido ayuda de la UME “ese capricho de Zapatero” al que se refirió el PP cuando se creó. “Usted llega aquí tarde, muy tarde. Tras aquella estelar aparición disfrazado de Indiana Jones de hace meses ha estado desaparecido y se ha negado a comparecer y a dar explicaciones”, ha dicho.

“Su comparecencia de hoy es un reconocimiento de culpa. Hoy, cambian completamente de posición con el desparpajo para decir una cosa y la contraria al que nos tienen acostumbrados. Hoy reconocen que no había medios suficientes y que actuaron mal y tarde. Sólo hace falta que pidan perdón y que se vayan”, ha pedido.