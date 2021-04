Mañueco asegura que no hay oncólogos en El Bierzo porque no los hay en todo España

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que no hay oncólogos en El Bierzo porque no los hay en todo España. También ha invitado este martes al viceportavoz del Grupo Mixto, el leonesista Luis Mariano Santos, a mirar el futuro de la sanidad pública en Castilla y León "juntos" y a largo plazo, no a corto plazo, y ha expresado su deseo de que el procurador de UPL sepa estar a la altura de lo que se espera de él.

De este modo ha respondido Fernández Mañueco a Santos Reyero que ha sido el encargado de realizar la pregunta de control al presidente de la Junta por parte del Grupo Mixto para interesarse en concreto por la prestación del servicio sanitario en el Bierzo.

Fernández Mañueco ha reiterado su compromiso con la sanidad pública en la comarca berciana y ha ratificado en concreto su "firme compromiso" con la radioterapia para lo que la Junta de Castilla y León sigue trabajando, ha aseverado.

Dicho esto, ha reconocido una vez más el problema de falta de profesionales que sufre todo el país, una situación que comenzó hace décadas pero que, según ha admitido, está afectando "de forma grave" al actual Gobierno autonómico.

El presidente ha tirado de ironía para aclarar a Santos que siempre le responde con decencia, como le había pedido el leonesista que había reprochado una respuesta en un pleno anterior del consejero interino de Agricultura, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. "¿Puede usted decir lo mismo, señor Santos", se ha preguntado Fernández Mañueco que ha acusado al procurador de UPL de arrogarse la representación de los ciudadanos del Bierzo donde la representación de los leonesistas es "ínfima" y "exigua".

Por su parte, Luis Mariano Santos ha reprochado al presidente de la Junta que sea "espléndido" con lo irrelevante, en referencia al aumento de los emolumentos de los integrantes del Consejo Comarcal a modo de fichajes estrella, mientras se queda "corto" en lo trascendente, la sanidad pública que ha llevado al "hartazgo" de los ciudadanos.

Santos ha acusado a la Junta de haber debilitado la oncología o la atención primaria mientras invierte en infraestructuras para generar "grandes titulares" en época de pandemia, a lo que ha añadido el "auténtico despropósito" de destinar una "cantidad ridícula" para el proyecto de la radioterapia, a lo que Fernández Mañueco ha respondido apelando a la calidad de la asistencia sanitaria en el Bierzo que ha equiparado con cualquier otra área de salud de la Comunidad que está "muy bien valorada".

"Si no tiene ese informe se lo paso", ha sentenciado Fernández Mañueco.